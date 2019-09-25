Türkiye'nin ilk müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi açılıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin ilk müstakil bebek ve çocuk kütüphanesinin bugün Tokat'ta açılacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Halk Kütüphanesi ve Tekirdağ Şarköy İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren bebek bölümlerinin ardından Türkiye'nin ilk müstakil bebek ve çocuk kütüphanesinin Tokat'ta kurulduğu bildirildi. Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin Tokat Valisi Ozan Balcı ile Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun katılımıyla bugün açılışı yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Modern teknolojik altyapı ve donanımlar ile zengin nitelikli ve nicelikli koleksiyonu bünyesinde barındıran kütüphane okul öncesi ile okul çağı çocuklarına yönelik faaliyetler ile onların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak. Ayrıca, bilgi düzeyleri ile kütüphane farkındalıklarına da büyük bir katkı sunacak" denildi.'BEBEK KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK'Bakanlığın Türkiye'de bebek kütüphanelerinin standartlarını belirlemek ve kullanımına yönelik çalışmalara yön vermek üzere konunun uzmanlarıyla bir de çalıştay düzenleyeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlık ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 6-8 Ekim tarihleri arasında Karabük’te düzenlenecek olan 'Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı'na ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneciler ile konunun uzmanları katılacak."