Türkiye'nin ilk iniş şeridi izni Bursa Yunuseli'ne

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bursa Belediyesi sınırları içindeki Yunuseli Meydanı’nın iniş şeridi olarak kullanılmasına yönelik başvuruyu onayladı.Böylece Yunuseli Türkiye’de ilk iniş izni verilen meydan oldu.Bu meydana, küçük uçaklar kule hizmeti almadan inip kalkabilecek. Yunuseli Havaalanı , Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği İstanbul çıkışlı uçuşlarda kullanılacak.Haliç'ten kalkacak deniz uçakları bu alana iniş yapabilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yunuseli Meydanı’nın iniş şeridi olarak kullanılmasına yönelik yaptığı başvuruyu inceleyen SHGM, SHT-İNİŞ ŞERİDİ Talimatı kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesinden dolayı ülkemizin ilk iniş şeridi iznini vermiştir.

SHGM’nin sivil hava araçlarının havaalanları ve heliportlar haricindeki iniş şeritlerini kullanabilmeleri ve amatör havacılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yayımlandığı İniş Şeritleri İnşa Edilmesi ve Kullanılması Talimatı kapsamında izinlendirilen Yunuseli Meydanı’na uçuş operasyonları düzenlenebilecektir.

Kamuoyuna Duyurulur.”

İniş Şeridi, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 34 üncü 91 inci maddesinde yer alan hükümler kapsamında, sivil hava araçlarının havaalanları, heliportlar ve hava parkları haricindeki yerlere iniş ve kalkış yapabilmelerinin sağlandığı bölge olarak tanımlanıyor.

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