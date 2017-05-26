Türkiye'nin en hızlı kadın ambulans şoförü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - SAĞLIK Bakanlığı tarafından düzenlenen Ambulans Sürüş Teknik Eğitimi'ne (ASTE) katılan Acil Tıp Teknisyeni Güler Temur, normal süresi 2 dakika olan 5 bölümden oluşan parkuru 1 dakika 30 saniyede bitirerek Kadınlar Türkiye birincisi oldu.

Niğde'de, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ASTE kursuna katılan Güler Temur, yazılı ve uygulama sınavında Türkiye genelinde kadınlar rekorunu kırarak birinci oldu. Kadınların zor görevleri de üstelenebileceğini göstermekten mutlu olduğunu belirten Güler, "Sınavda, 5 bölümden oluşan 2 dakikalık parkuru 1 dakika 30 saniye de tamamlayarak kadınlarda Türkiye rekoru kırdım. Bu konuda Türkiye çapında derece yapan ilk kadın acil tıp teknisyeni oldum. Ambulans sürüş teknikleri eğitiminde Türkiye'de dereceye girerek kadınların neleri başarabileceğini göstermiş oldum" dedi.

KUTSAL BİR MESLEK

3 çocuk annesi olan Temur, ambulans şoförlüğünün çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Annelik kutsal bir görev ama ambulans şoförlüğü de benim için kutsal bir görev. Ambulans şoförlüğünde hayat kurtarıyorsun, dualar alıyorsun bu benim için çok güzel. Ambulans kullanmak annelikten daha kolay. İşimi severek yapıyorum. Hasta yakını ambulansın ön koltuğuna oturduğunda bir kadın şoför olunca önce tedirginlik yaşıyor ama sürüşümüzü görünce teşekkür edip iniyor. Kadıların bu işi daha iyi yaptığına inanıyorum. Türkiye genelinde kadın ambulans şoförü yaygınlaşmaya başladı. Trafikte şoförler de bize karşı ön yargılı. Şoförler ambulansta bayan sürücü görünce taciz ediyor. Kornaya basıyor, ambulansın önüne kıran bile var ama bazen olumlu tepkiler de alıyoruz. 'Bravo' diyenler, kutlayanlar oluyor."

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