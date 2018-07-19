Türkiye'nin en büyük timsahı 'Muhteşem'

ANTALYA Hayvanat Bahçesi'nde 13 yıldır beslenen 'Muhteşem' adlı timsah, Türkiye'nin fiziki özellikleri açısından en büyük sürüngeni olarak dikkati çekiyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na 13 yıl önce getirilen 5 metre uzunluğunda, 350 kilo ağırlığındaki timsah, görenleri hem korkutuyor hem de ilgisini çekiyor. Soğukkanlı ve hareketsiz duruşuyla ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlenen timsaha, heybetli görünüşü dolayısıyla hayvanat bahçesi yönetimi tarafından 'Muhteşem' adı verildi.HAREKET ETMEDİKÇE BESLENMİYOR650 dönümlük arazide 127 türden 1500 hayvanın yer aldığı hayvanat bahçesinin en dikkat çekici sakini olan 'Muhteşem'in bakımı da oldukça ilginç. Hareketsiz yattığı sürece tok olduğu anlaşılan Muhteşem'i, bakıcıları her gün sabah ve akşam saatlerinde 2 kez kontrol ediyor. Muhteşem, hareket etmeye başlayınca besleniyor.EN BÜYÜK KEYFİ GÜNEŞLENMEKBazen iki günde bir, bazen haftada bir olmak üzere tavukla beslenen Muhteşem'in en sevdiği faaliyet ise su dolu havuzunda güneşlenmek. Hayvanat bahçesi sorumlu veteriner hekimi Aygül Arsun, Muhteşem'i 13 yıldır misafir etmekten memnun olduklarını söyledi. Türkiye'deki hayvanat bahçeleri arasında en büyük timsahın Antalya'da olmasından dolayı ayrı bir mutluluk yaşadıklarını aktaran Arsun, “Ziyaretçiler Muhteşem'e çok ilgi gösteriyor. Özellikle avlanma stratejisi olan hareketsiz kalması çok dikkat çekiyor. Ziyaretçiler hareket ettiğini görmek için uzun süre bekliyor" dedi.

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