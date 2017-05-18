Türkiye'nin en büyük müze kompleksi açıldı

TÜRKİYE ve Ortadoğu'nun en büyük müze kompleksleri arasına girmesi planlanan 68 bin 500 metrekare alana sahip Adana Yeni Müze Kompleksi'nin 12 bin 500 metrekarelik kısmını oluşturan Arkeoloji ve Mozaik Müzesi bölümü, 3 bakanın katılımıyla açıldı.Adana'da 1907 yılında kurulan ancak son dönemde atıl kalan 'Milli Mensucat Fabrikası'nın yerine 2013'te Avrupa Birliği (AB) Bakanı Milletvekili Ömer Çelik'in Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemdeki girişimleriyle başlatılan müze kompleksinde ilk etap çalışmalar sona erdi. Kültür turizmine de önemli bir katkı yapacak kompleksin ilk bölümü olan Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Haftası'nda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AB Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın da katıldığı törenle açıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü üyeleri de törende yer aldı.BAKANLAR KONUŞTUTörende katılımcılara seslenen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bugün tarihi bir yapıyı yeniden hayata kazandırdık. Bereketli topraklardaki bu müzeler şanına yakışır şekilde dünya insanına açıldı" dedi. Milli Mensucat Fabrikası'nın 10 yaşındayken kapatıldığını söyleyen AB Bakanı Ömer Çelik ise, "Çocuklar burada sıkıcı binaların içerisinde gezmeyecek, müzelerin bu binalarında, caddelerinde, sokaklarında, ağaç altlarında büyüyecekler. Burada bütün yaz boyunca çocuklara sinema filmi izlettireceğiz, burasını bir çocuk bahçesine çevireceğiz" diye konuştu.'KAÇIRILAN ESERLERİTurizm Haftası'nda önemli bir açılış gerçekleştirildiğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise, şunları kaydetti:"Bugün bölgenin yer altındaki zenginliklerini yer yüzüne çıkartıyoruz. İkinci etabıyla yer yüzündeki zenginliklerini de sergileyeceğiz. UNESCO Geçici Miras Listesi'nde eser sayısı 72'ye çıktı. 16 kalıcı unsurumuz daha var miras listesinde. Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek 41'inci Dünya Komitesi Toplantısı'nda da Aydın'daki Afrodisyas antik kentinin daimi listeye alınmasını görüşeceğiz. Önümüzdeki yıl yapılacak toplantıda da Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe adayımız olacak. İnşallah bu iki unsurumuz da kalıcı listeye girecek. Dünyanın bir çok yerinde bizim topraklarımızdan gayrimeşru yollarla yurtdışına kaçırılan eserler var. Bunlarla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın çok ciddi çalışmaları var. Bu eserlerin topraklarımıza geri dönmesi için çalışıyoruz. Müzelerimizi de yaşayan mekanlar haline getirmek için çalışmalarımız da sürüyor. "Törende konuşmaların ardından bakanlar ve protokol üyeleri, kırmızı kurdeleyi keserek açılışı yapıp müzeyi gezdi ve eserleri inceledi.KOMPLEKSTE NELER VAR?Adana'da 1907 yılında kurulan, ancak son dönemde atıl kalan 'Milli Mensucat Fabrikası'nın yerine inşa edilen müze kompleksi içinde açılan Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nin yanı sıra, Kent Müzesi, Tarım Müzesi, Sanayi Müzesi, Etnografya Müzesi ve Çocuk Müzesi bulunacak. İlk bölümü açılan kompleksin içinde kafeterya, fuaye, satış birimleri, sinevizyon alanı ve açık alanı olacak. Kompleks olarak Türkiye'nin en büyüğü olduğu belirtilen müzede, sergileme alanının 36 bin 790 metrekareyi bulacağı kaydedildi. Açılışı yapılan Yeni Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nde eserlerin teşhiri modern teknoloji kullanılarak yapılmaya başlandı. 18 bini arkeolojik 51 binden fazla tarihi eserin sergileneceği kompleksin ilerleyen dönemde tamamlanacak ikinci etap çalışmasından sonra Tarım Müzesi'nde Adana'nın tarımsal süreci, Sanayi Müzesi'nde ise yine Türkiye'nin ilk sanayi yatırımları sergilenecek. Kent Müzesi'nde kentin geçmişi aydınlatılacak, Etnografya Müzesi'nde de kentin kültürel birikimi gözler önüne serilecek. Çocuk Müzesi'nde de geçmişten günümüze oyuncaklar yer alacak.

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