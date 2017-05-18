Türkiye'nin en büyük müze kompleksi açıldı (2)

MERSİN ARKEOLOJİ MÜZESİ DE AÇILDI

Mersin'in merkez Yenişehir İlçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 7 bin 465 metrekarelik alanda kurulan Mersin Arkeoloji Müzesi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından açıldı.

3 yılda tamamlanan müzenin açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, tarih ile arkeolojiye hiç bir zaman ideolojik gözle bakmadıklarını ve bakmayacaklarını söyledi. Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihe, büyük insanlık tarihinin bir devamı gibi baktık. Her tarihi miras insanlığın hangi döneminde olursa olsun, insanlığın ortak mirasıdır. Bu topraklarda bin yıllık Türk İslam medeniyetinin birikimi de insanlığın ortak mirasıdır. Bu coğrafyada en uzun yaşayan ve kıyamete kadar yaşayacak olan medeniyet, kurduğumuz bin yıldır yaşattığımız medeniyettir. O yüzden hangi dönemin sanatı, hangi dönemin uygarlığı olursa olsun bu birikimi önce Türkiye'ye, sonra bütün dünyaya kazandırmak, sahip çıkmak en çok bize yakışır."

30 MİLYON LİRA HARCANDI

Son 15 yılda müzecilik ve müze turizmi konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise, "Bakanlığımıza bağlı 198 müze, 138 ören yeri, 125 türbe ile 231 özel müze ve bin 583 koleksiyoner bulunmaktadır. Bu ülkede pek çok medeniyetin değerli eserleri var ve müzelerimiz bunlara açık. Ama öğrencilerimiz ve gençlerimizin Türk ve Müslüman Anadolu'nun tarihini ve eserlerini öğrenmelerine öncelik veriyoruz. Müzemiz 7 bin 500 metrekare kapalı alan, 2 bin 500 metre sergileme alanı, bin 500 metrekare depolama alanı, 3 bin 500 metrekare de açık alana sahip. Toplam 30 milyon liraya yakın bir harcama yapıldı" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdeleyi kesip müzeyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

İbrahim MAŞE- Mustafa İNSAN/ MERSİN, () -

FOTOĞRAFLI