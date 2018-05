Türkiye'nin en büyük eğlence merkezi açıldı

ANTALYA'da, 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı olarak planlanan The Land Of Legends'in, hızlı trenler ve eğlence merkezinden oluşan ikinci etabı tamamlandı. Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, yaklaşık 1.6 kilometrelik hızlı tren Hyper Coaster'ın da bulunduğu alanla toplam yatırımın 2 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land Of Legends'in, hızlı trenler ve eğlence merkezinden oluşan ikinci etabının açılışını Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, kızı Zeynep Tamince ile yaptı. Açılışa Tamince'nin oğlu İbrahim Tamince ve kardeşi Akif Tamince de katıldı. Törenin ardından Fettah Tamince ve kızı Zeynep, dünyanın en uzun mesafeli hızlı trenlerinden olan yaklaşık 1.6 kilometrelik ve saatte 115 kilometre hıza ulaşan Hyper Coaster'a bindi. Adrenalinin en üst seviyeye çıktığı Hyper Coaster'a çok sayıda yerli ve yabancı turist de bindi.HER YIL YENİ BİR ETAPToplamda 700 bin metrekarelik alanda hızlı trenler ve eğlence merkezinin bulunduğu kısmın ikinci etabının ardından her yıl sürekli yeni etapların olacağını belirten Fettah Tamince, "Çünkü burası çok dinamik, yaşayan bir park olacak. Her gelen misafirimizin yeni, farklı bir şeyler daha görecek. Biz o heyecanı sürekli dinamik tutmak istiyoruz. Dolayısıyla bu ikinci etap ama inşallah 20'nci etabını da beraber görürüz" dedi.100'ÜN ÜZERİNDE AKTİVİTEEğlence merkezinde 5 büyük tren ve çok farklı su üniteleri olduğunu anlatan Tamince, “Herhalde 100'ün üzerinde aktivite var. Çok yüksek adrenalin isteyen, her yaş çocuğa ve her yaş ziyaretçiye göre ünitelerimiz var. Dünyada ilk olanlar da birçok parkta görülenler de var. Herkesin kendine bir şeyler bulacağı bir park" diye konuştu.İSTANBUL ESİNTİLERİTemalı parktaki yapılarda İstanbul'dan tarihi örneklerin de kullanıldığından bahseden Tamince, “Öyle istedik ki ülkemizden de bazı esintiler olsun. Ziyaretçilerimizin birçoğu farklı ülkelerden geliyor. İstanbul'un farklı dokularını buraya taşıdık. Bize ait temaları burada gelen misafirlerimizle buluşturalım istedik. Ülkemizin değişik yererini tanıtırken, tarihimizi de öne çıkarmış olduk" diye konuştu.YATIRIM TUTARI 2 MİLYAR LİRAYA ULAŞTIFettah Tamince, toplamda 1 milyar dolar olarak planlanan tema parkın bugüne kadarki yatırım tutarının da 2 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. İlk kez deneği Hyper Coaster'ın yaklaşık 1.6 kilometre uzunluğa sahip olduğunu da belirten Tamince, “Oldukça yüksek ve dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Onda serbest düşüş söz konusu. Ben de ilk bindim ve çok da heyecanlandım, güzel" dedi.'BU YIL HEDEF 1 MİLYON KİŞİ'Geçen yıl 500 bin ziyaretçi hedeflerinin 550 bin kişi olarak gerçekleştiğini de belirten Fettah Tamince, şunları kaydetti:“Zaten geçen yıl ki kapasitemiz o kadardı. Bu sene inşallah 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz ve şu an ki veriler de onu gösteriyor. Gösterileri ücret ödemeksizin izleyebiliyorlar ama parka giriş ücretli. İhtiyaç olan bir şeydi. Antalya'da kum, güneş, deniz üçgeninden farklı ne sunabiliriz arayışı vardı. Bu arayışı burayla tamamladığımızı düşünüyorum. Bu sadece bize ait bir ünite değil. Bütün Antalya'ya gelen misafirlerimize açık bir yer. Diğer oteller, seyahat acenteleri faydalanıyor. Hepimiz için çok önemli bir ürün oldu."'FARKLI ÜLKELERDEN TURİST GELİYOR'Ocak ayında Antalya'ya gelme alışkanlığı olmayan farklı ülkelerden misafirler ağırladıklarını, bunun sevindirici olduğunu dile getiren Tamince, “Şu anda Nisan-Mayıs girişlerine baktığımızda yine daha önce hiç alışık olmadığımız farklı milliyetlerden ve ülkelerden misafirler görüyoruz. Biz bunu istiyorduk. Sadece Antalya turizmine değil Türk turizmine de çok önemli bir katkı, önemli bir ürün" dedi.'TURİZM DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SEKTÖRÜ'Yeni etabın hizmete girmesinin ardından bir de tanıtım toplantısı düzenleyen Fettah Tamince, turizmin artık dünyanın en önemli sektörü olduğunu dikkat çekerek, “Hem yarattığı gelir hem de istihdam açısından hiçbir ülkenin dışında kalmak istemediği bir sektör. Herkes pastadan payını artırmak istiyor. Servis ve hizmet sektörü artık gelişmiş toplumların en büyük gelirini teşkil ediyor. Dolayısıyla bu kadar önemli bir sektörün ülkemizde en önemli yapı taşlarından bir tanesini gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz" diye konuştu.TURİZMİ 12 AYA YAYACAK TESİSTürkiye'nin dünyanın çok önemli turizm merkezlerinden biri olduğu ve bu yıl bunun bir kez daha fark edildiğini belirten Tamince, “Bu yıl çok önemli rezervasyonlar alıyoruz. Milyonlarca ziyaretçimiz olacak. Antalya dünyanın fazla yatak kapasitesine sahip bir destinasyon ama bütün turizmi 5 aya sıkıştırmış durumdayız. Bu gibi tesislerle 7-8 ay hatta 12 aya çıkarabilirsiniz" dedi.YURTDIŞI YERİNE LEGENDS'E DAVETBu yatırımla Türkiye'nin döviz çıktısının azalması, girdisinin ise artırılmasını istediklerini dile getiren Tamince, “Bugün buna benzer parklara gitmek için ülkemizden vatandaşlarımız 100 milyonlarca doları yurtdışına bırakıyor. Buranın 4-5 katı belki 10 katı para harcıyorsunuz. Önemli hedeflerimizden bir tanesi 100 milyonlarca dolar harcayıp çocuklarını yurtdışına götüren vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yurtdışında bir kere yapabilecekleri tatili bizimle 4-5 kez yapabiliyorlar" diye konuştu.LEGENDS MARKASI DÜNYAYA AÇILIYORÖnemli hedeflerinden birinin de The Land Of Legends markasını da Rixos markasında olduğu gibi dünyanın değişik coğrafyalarına taşımak olduğundan da bahseden Tamince, çeşitli ülkelerden de davetler aldıklarını kaydetti. Bu konuda seçici davrandıklarını belirten Fettah Tamince, Büyük bir talep var. Onu etüd ediyoruz ama gideceğiz" dedi.LEGENDS LOGOLU OYUNCAK VE ÜRÜNLERTema parka önümüzdeki 2-3 yıl içinde 3-3.5 milyon ziyaretçi almayı hedefledikleri ve logolu oyuncaklar ve ürünlerin satışından da ciddi gelir beklediklerini anlatan Tamince, “Buraya gelen ziyaretçilerin yüzde 80-90'ı çocuklarıyla geliyor, biz onların çocuklarının çocuklarına talibiz. Film bu işin kaçınılmazı, çizgi film ve internet oyunları. Park yeni bölümle beraber 365 gün, ekstrem hava şartları olmadığı sürece 23.00'e kadar açık olacak. Hem sezonun uzatılması hem de ülkemize daha çok turist getirmiş olacağız" diye konuştu.'TURİST TÜRKİYE GİBİSİNİ BULAMADI'Türkiye'nin bu yıl turizmdeki rekor beklentilerini de değerlendiren Fettah Tamince, şunları söyledi:“Son 2-3 yıldır belli sebeplerden ülkemize gelmeyen misafirlerimiz Türkiye'ye büyük bir istekle geri döndü. Çünkü aldıklarıyla ödedikleri arasında kendi lehlerine bir avantaj söz konusu. Birincisi, Türkiye'de sınırlı bir bütçeyle dünyanın birçok yerinde 4-5 katına bulamadıkları bir kalite var. İkincisi misafirperverlik özelliğimiz. Üçüncüsü yemek kültürümüz çok büyük bir avantaj ve değer. Dolayısıyla Türkiye dışında bir yere gidenler gittikleri yerde bunları göremediler ve artık 'Bizim siyasiler ne düşünürse düşünsün biz Türkiye'ye gideceğiz' dediler. Türkiye dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesidir. Çevre ülke ekonomilerde de düzelme var. Petrol fiyatlarındaki yükselmeler bizim aleyhimize olsa da çevre ülke ekonomilerinde ciddi iyileşme var ve onların da ilk adresi Türkiye. Bunlar çok önemli."

