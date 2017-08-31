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Türkiye'nin en büyük camisi bayram namazına hazır

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - AYNI anda 28 bin 500 kişinin ibadet edebildiği Türkiye'nin en büyük camisi olan Adana Sabancı Merkez Cami, bayram namazına hazır. 1998 yılında açılan Sabancı Merkez Cami, 6 bin 600 metrekaresi kapalı olmak üzere...

Türkiye'nin en büyük camisi bayram namazına hazır

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - AYNI anda 28 bin 500 kişinin ibadet edebildiği Türkiye'nin en büyük camisi olan Adana Sabancı Merkez Cami, bayram namazına hazır.
1998 yılında açılan Sabancı Merkez Cami, 6 bin 600 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 52 bin 600 metrekare alan üzerinde kurulu. Türkiye'nin en büyük kubbesine sahip olan Sabancı Merkez Cami'nin 12 yan kubbesi, 32 metrelik kubbe çabı ve 54 metre kubbe yüksekliği ile literatürde ilk özelliğine sahip. Cami dünyanın en büyük orjinal İznik çini panolarıyla döşeli. Mihrap cephesi ile giriş kapılarının ve pencerelerin üzeri altın kaplama yazılarla kaplı. Cami, hızı saatte 120 kilometre ulaşabilecek tayfuna dayanıklı olarak inşa edildi. Tarihi Taşköprü yakınında ve Seyhan Nehri kenarında bulunan cami, Adanalı hayırseverler, Türkiye Diyanet Vakfı ve devlet bütçesinden sağlanan katkılarla inşa edilirken, Sabancı Ailesi de o dönemde süren çalışmalar için büyük bağışlar yaptı.
ADANALILAR AKIN EDİYOR
Ayrıca caminin kıble yönündeki sebil çeşmesinden mübarek günlerde bal, gül, nar ve su şerbeti akıtılıyor. Mübarek günlerde Adanalıların akın ettiği cami, kurban bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Yarın sabah camide yaklaşık 28 bin 500 kişinin aynı anda bayram namazı kılması bekleniyor.

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