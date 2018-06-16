'Türkiye'nin çatısı'nda yaban hayatı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki 5 bin 137 metre yüksekliği ile 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, yaban hayata da ev sahipliği yapıyor.Ağrı Dağı sazlığı, göçmen kuşların yanı sıra yaban hayvanlarının yurda göçüyle renklendi. Afrika'nın yanı sıra, Rusya, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Finlandiya, Polonya, Avusturya ve Çekya gibi ülkelerden gruplar halinde yurda gelen çeşitli türde yaban ördekleri, yavrularıyla Ağrı Dağı sazlığına yerleşerek üreyip yazı geçirdikten sonra, sonbahara doğru başka ülkelere göç edecek. Baykuşlar ve şahin gibi yırtıcı kuş türleri de sazlıktaki yerlerini aldı. Baharın müjdecisi olan leylekler ağaç ve direk tepelerine ince ağaç dallarıyla yuva yaparak yumurtadan yeni çıkan yavrularının büyütüyor.Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerinde yaşayan tüylü yaban domuzları, yaz aylarını geçirmek için indikleri sazlıklarda üreyip yavrularını büyüterek tekrar geri dönüyor. İnsanlardan uzakta gruplar halinde dolaşan yılkı atlarını da Ağrı Dağı sazlığında görmek mümkün.Her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcının tırmanışına ev sahipliği yapan Ağrı Dağı, zengin ve eşsiz doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.

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