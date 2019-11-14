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Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 2'si Bitlis'ten

BİTLİS Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, kentin, Türkiye’nin bal ihtiyacının yüzde 2’sini karşıladığını belirtti. Bitlis’te Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, hasat yapan bal üreticilerini ziyaret etti. Rekoltenin bu yıl...

GENEL 14.11.2019, 12:29
BİTLİS Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, kentin, Türkiye’nin bal ihtiyacının yüzde 2’sini karşıladığını belirtti.

Bitlis’te Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, hasat yapan bal üreticilerini ziyaret etti. Rekoltenin bu yıl iyi olduğunu belirten Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, balın Bitlis ekonomisine yıllık 60-70 milyon TL katma değer sağladığını belirtti. Çelik, "Ülkemiz dünya bal üretiminde önemli bir yerde bulunmaktadır. Avrupa kıtasında endemik türlerin çoğuna ülkemiz sahiptir. Türkiye’nin endemik bitki türü yaklaşık 3- 4 bin olarak bilinmektedir. Bunlardan yaklaşık 350-400 adedi Bitlis’te bulunmaktadır. İlimizde stratejik olarak üretilen bal ürünlerin başında gelmektedir. Bitlis’in tarihinde de önemli yere sahiptir. Bitlis’te yaklaşık olarak bin 350 arıcı bulunmaktadır. Bunların içinde 150 arıcımız gezgin arıcı dediğimiz türdendir. Bitlis ilinin yıllık bal üretimi 2 bin 300 tondur. Bal üretiminin yanında 200 ton balmumu üretimimiz var. Arı ürünlerinden propolis, arı sütü, polen üretimimiz de mevcuttur. Bunların ilimize toplam katma değeri 60-70 milyon TL’dir.”

'SAHTE BAL KONUSUNDA DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Tarım ve Orman Müdürü Çelik, balın taklidi en kolay besin türleri arasında bulunduğunu da belirterek, "Bal taklidi çok kolay bir üründür. Anlaması da çok zordur. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz de devamlı sahada kontrolleri yapmaktadırlar. Bu denetimlerle çoğunluğunu kontrol altına almışız. Yine de piyasada bal adı altında satışı yapılan gerçek olmayan bal türünde gıda maddelerine rastlıyoruz. Bunlarla ilgili yasal işlemleri de yapıyoruz. Bitlis’te üretilen balların coğrafi işaret alması için çalışmalar başlattık. Bundan sonraki süreçte kontrollerimizi sıkılaştıracağız. Bitlis, Türkiye’nin bal ihtiyacının yüzde 2’sini karşılamaktadır. Türkiye dünyanın yüzde 6’lık bal ihtiyacını karşılarken, Bitlis bunun yüzde 2’lik kısmını karşılıyor. Biz bu besin değerini önemsiyoruz" dedi.

Bal üreticisi Ferhat Naci Ersan ise, Türkiye’de bal hasadının en geç yapıldığı illerin başında Bitlis’in geldiğini belirterek, "Bal hasadına başladık. Ülkemizde bal hasadının en geç yapıldığı illerin başında Bitlis gelmektedir. Havaların soğuması ile birlikte arılar kovan yatağına çekilerek, bal hasadını kolaylaştırmaktadırlar. Mevsimsel şartlardan dolayı bu yıl biraz geç kalındı. Yıllık 10 ton bal üretimimiz var. Bitlis ve bölgesinde bal ve arı ürünlerinin tek tedarikçisi konumundayım. Bitlis’te Arıcılar Birliği ve bal üreticileri birlikleri var. Sivil toplum örgütleri ile birlikte toplamda 18 bin kovan mevcut. Ürettiğimiz balları hem yurt içine, hem de yurt dışına gönderiyoruz"diye konuştu.

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