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Türkiye'nin 2'nci büyük su kanyonuna cam teras önerisi

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu'nda, cam seyir terası yapılması isteniyor. Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği...

Türkiye'nin 2'nci büyük su kanyonuna cam teras önerisi

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu'nda, cam seyir terası yapılması isteniyor. Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, "Bölge, doğal güzelliğiyle gelenleri büyülüyor. Kanyona daha çok turist çekebilmek için cam teras yapılması çok yerinde uygulama olacak" dedi. 
Vezirköprü ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu, kente gelen yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan, 1,5 kilometre uzunluğa sahip kanyon, 2012 yılında 'ulusal turizm bölgesi' ilan edildi. Kızılırmak'a kurulu Altınkaya Baraj Göleti üzerindeki Şahinkaya Kanyonu, barajın en derin yeri olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Kızılırmak'ın turkuaz sularının üzerindeki kanyona, cam seyir terası yapılması isteniyor. 
'KANYONA İLGİYİ ARTIRIR'
KATİD Başkanı Murat Toktaş, sarp ve dik yamaç içinden geçen turkuaz suyun oluşturduğu doğal güzelliğin daha güzel görünmesi için cam teras yapılması gerektiğini söyledi. Toktaş, "Bu bölge, doğal güzelliğiyle gelenleri büyülüyor. Kanyona daha çok turist çekebilmek için cam teras yapılması çok yerinde bir uygulama olacak. Yaklaşık maliyeti 600 bin TL civarında. Biz mutlaka bu bölgeye cam teras yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kanyona vatandaşların dikkatini ve ilgisini artırmak için çok yerinde bir hamle olacaktır" diye konuştu. 
Bölgede tekne gezintileri yapıldığını; ancak turist çekebilmek için başka aktivitelerin de gerekli olduğunu kaydeden Toktaş, "Cam terasla ilgili sosyal medyada birçok video ve fotoğraflar bulunuyor. Bu paylaşımların çok ilgi gördüğünü görüyoruz. Şahinkaya Kanyonu'nda yapılacak cam teras hem ilgiyi oraya çekecek hem de bir yandan bu bölgenin sosyal medyada tanıtımını sağlayacak. En iyi tanıtım; gelip, gören kişilerin yaptıkları tanıtımdır. Bu tür yerlerden vatandaşlar belirlenen çok cüzi fiyat tarifeleri ile yararlanabiliyorlar. Böylece yapılan yatırım maliyeti alınacak cüzi bir ücret ile zaten kısa bir süre sonra karşılanabilecektir" dedi. 

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