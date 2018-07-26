Türkiye Maarif Vakfı'nın Irak'taki ilk okulu , Erbil'de açıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti adına, yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olan Türkiye Maarif Vakfı, Irak'taki ilk okulunu, daha önce FETÖ/PDY'ye bağlı çok sayıda okulun olduğu Erbil'de açtı. 2018-2019 döneminde eğitim ve öğretime başlayacak olan okulda İngilizce, Türkçe, Kürtçe ve Arapça eğitim verilecek.Türkiye Maarif Vakfı, daha önce FETÖ/PDY'ye bağlı birçok eğitim kurumunun bulunduğu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil'de, bir koleji devralarak, eğitim faaliyetlerine başladı. Türkiye Maarif Vakfı Kanunu ile 2016 yılında kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olan vakfın 'Internatıonal Maarif Schools' ismiyle hayata geçirdiği okul, 2018-2019 döneminde aktif eğitime başlayacak. 79 kişilik eğitimci ve yönetici kadrosu bulunan okulda, dünyanın değişik yerlerinden alanlarında uzman öğretmenler de görev yapacak.EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, 4 DİL KONUŞABİLECEKAna dili İngilizce olan 15 eğitimcinin de görev yapacağı okulda, eğitim dili İngilizce olacak. Yaygın şekilde Türkçe eğitimin de verileceği kolejde, okuyacak öğrenciler İngilizce, Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde çok iyi derecede konuşabilecek. Erbilliler, ana sınıfından, 9'uncu sınıfa kadar eğitim verilecek olan okula şimdiden yoğun ilgi göstermeye başladı. Maarif Vakfı'nın Erbil'deki eğitim kampüsünün bin 500 öğrenci kapasiteli olacağı öğrenilirken, kampüste bir kreş açılması için de yoğun talep olduğu ifade edildi.DÜNYA VATANDAŞLIĞI33 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 75 bin metrekare alana sahip olan Maarif Koleji, Irak'ta bir ilki de gerçekleştirecek, Beklenenin üstünde talep olan okulda Türkmen, Arap, Kürt, Müslüman, Süryani, Şii ve Sünni öğrenciler bir arada eğitim görecek. Farklı etnik köken, din ve mezhepteki öğrencilere bir arada eğitim verileceği okulda, öğrenciler arasında 'Dünya vatandaşlığı' tanımı uygulanacak. Maarif Vakfı'nın Irak'ta açtığı ilk okul olan kolejde anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verilecek. Okulun tüm altyapı çalışmaları tamamlanırken, kayıt işlemleri de devam ediyor.IRAK'TA ÖRNEK TEŞKİL EDECEKMaarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, 41 ülkede 120 civarında okulları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye'nin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini yapmak üzere kurulan bir kamu vakfı. Bu kapsamda Irak'ta da eğitim-öğretim faaliyeti yürütmekteyiz. Erbil'deki okulumuzda açık, kapalı spor alanları, anaokulu ve kreş için müstakil binalar ve her birinin müstakil oyun alanları bulunmakta. Dünya standartlarının üzerinde fiziki imkanlarımız var. Devraldığımız okul, yerel makamlarca 8 yıldır en iyi okul seçilmekteydi. Eğitim kadromuzu güçlendirerek, daha iyi bir yere taşımayı hedefliyoruz. Bu yıl devraldıktan sonra yoğun bir talep oldu. Bu talep bizi şaşırttı. Öğrenci kapasitemiz bin 500, ama bu yıl için bu kapasiteyi zorlayacağımızı düşünüyorum. Burada okuyan öğrencilerimiz İngilizceyi rahatça konuşacak. Türkçe eğitim üzerinde ağırlıklı duruyoruz. Arapça ve Kürtçeyi de okutuyoruz. Burada okuyan herhangi bir öğrenci, 4 dili konuşabiliyor. Okulumuzda farklı etnik kökenden, farklı dinlere mensup öğrenciler bulunmakta. Dünya vatandaşlığı tanımını fiili olarak uyguluyoruz. Bir hoşgörü okulu olacak. Aslında biz okulumuzda var olan ortamı daha iyi bir hale getirmek istiyoruz. Burada bizler, öğrenciler, veliler arasında yoğun bir hoşgörü ortamı oluşturmak istiyoruz. Biz bu hoşgörü ortamının Irak'ta bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz."

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