Türkiye karasularında son bir haftada 131 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA, () - SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 16-23 Aralık tarihleri arasında 5 olayda 131 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Türk karasularında yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçekleşen 5 göç girişiminin 1'inde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edildiği belirtildi. Sahil Güvenlik yüzer ve uçar unsurları tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyeti sonucunda, 8 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı, 5 düzensiz göçmenin de cesedinin denizden alındığı bildirildi. Öte yandan düzensiz göç faaliyetlerinin Dikili ve Ayvalık bölgelerinde yoğunlaştığının görüldüğü ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla 16-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde; 38 Sahil Güvenlik Botu, 14 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 21 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 151 saat seyir yapıldığı, 20 helikopter ve 2 uçak sortisiyle toplam 37 saat 45 dakika uçuş gerçekleştirildiği bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasında, ayrıca 6 Mobil Radar Timi tarafından 72 saat görev gerçekleştirildiği kaydedildi.

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