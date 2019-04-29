Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...

Türkiye kadavradan organ naklinde geride

İSTANBUL, () – HALİÇ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu 1’inci Ulusal Tıp Kongresi düzenledi. Uzmanlar kongrede, Türkiye’nin kadavradan organ naklinde istenilen düzeyde olmadığını vurguladı. Üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi’nde...

Türkiye kadavradan organ naklinde geride

İSTANBUL, () – HALİÇ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu 1’inci Ulusal Tıp Kongresi düzenledi. Uzmanlar kongrede, Türkiye’nin kadavradan organ naklinde istenilen düzeyde olmadığını vurguladı.

Üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen kongreye Türkiye’nin birçok üniversitesinden öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kongrenin bu yılki teması ise ‘transplantasyon’ (organ nakli) olarak belirlendi ve bu alanda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile yapılan toplam organ nakil sayılarında hızlı bir artış görülüyor. Yıllık organ nakli sayısı yaklaşık 4 bin 900’e ulaştı. Ancak bu nakillerin yaklaşık yüzde 80’i canlı vericiden yapılıyor. Beyin ölümü geçekleşmiş kişinin organlarını alıp ihtiyacı olan bir kişiye yani kadavradan organ naklinde ise Türkiye istenilen seviyede değil.

2 gün süren etkinlikte, 10 öğretim üyesi farklı oturumlarda, organ bağışının temelleri, gönüllü kök hücre bağışı, organ ve doku nakli hukuku, organ nakline etik bakış açısı, psikiyatri penceresinden organ nakli, obezite tedavisinde yapılan nakiller gibi birçok tartışıldı.

Kongrenin Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Alev Bakır, “Organ nakli, Türkiye’de çok önemli hem hasta hem de doktorlar açısından daha fazla dikkat çekilmesi gerekiyor. Toplumu bilinçlendirmeliyiz, kongrede, canlıdan organ nakli ele alınıyor ama kadavradan organ nakline daha fazla yer verdik. Katılım gayet iyiydi o yüzden doğru bir konu seçtiğimizi düşünüyorum. Gelecekte doktor adayları bu kongreyi takip ediyor o yüzden bilinçlenme başlıyor ve meslek olarak bu alanda uzmanlaşma da olacaktır. Hasta yakını olduğunuz için canlıdan organ bağışı oranları daha yüksek. Ama kadavradan organ bağışı daha düşük, bu alanda bilinçlenmeliyiz” diye konuştu. 

Tıp Fakültesi öğrencisi ve Kongre Başkanı Gürkan Gültekin ise, “Kongreyi topluluk olarak biz düzenledik ve bu yıl transplantasyon yani organ nakli konusunu seçtik.  Organ nakline ilişkin her şeyi konuştuk. İşin hukuki boyutundan etiğe ve plastik cerrahi boyutuna kadar her şeyi konuştuk. Başta Plastik Cerrah Prof. Dr. Selahattin Özmen olmak üzere birçok doktor konuşmacı olarak katıldı. Amacımız tecrübe kazanmak. Organ nakli bizim tam olarak farkına varamadığımız ve çok önemli bir konu. Farkındalık yaratmak gerekiyor. 2 gün süren sunumlardan öğrendiğimiz şey, Türkiye’de organ nakli önemseniyor ama kadavradan nakil bizde çok yapılamıyor. Bunun sebebi ‘beyin ölümü’ kavramını yanlış biliyor olmamız. Dolayısıyla tıp okuyan öğrenciler arasında da farkındalık olması için bu konuyu seçtik” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328