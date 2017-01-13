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Türkiye İş Kurumu'ndan çalışma hayatında seferberlik çağrısı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () -TÜRKİYE İş Kurumu Genel Müdür Vekili Mehmet Özkan, çalışma hayatında 'milli seferberlik çağrısı' doğrultusunda çalışmalarını 81 ilde tüm noktalarda anlatacaklarını söyledi. İşverenler için...

Türkiye İş Kurumu'ndan çalışma hayatında seferberlik çağrısı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () -TÜRKİYE İş Kurumu Genel Müdür Vekili Mehmet Özkan, çalışma hayatında 'milli seferberlik çağrısı' doğrultusunda çalışmalarını 81 ilde tüm noktalarda anlatacaklarını söyledi.
İşverenler için çalışma hayatını kolaylaştıracak çözümler üreteceklerini belirten Mehmet Özkan, "Bunun  alanda uygulanması sağlanacak. Çalışma hayatına ilişkin problemlerin çözülmesi adına ziyaretlerimiz sürecek. Bu kapsamda işsizleri, emeklileri, engelli vatandaşlarımızı ev ve iş yerinde ziyaret edeceğiz. 81 ilde tüm noktalarda, çalışma hayatının taraflarıyla bir araya gelerek, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatacağız" dedi.

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