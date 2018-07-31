Türkiye ile IKYB arasında ile uzun bir aradan ilk temas

Felat BOZARSLAN/ERBİL (Kuzey Irak), ()- TÜRKİYE'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karakaçay, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) sözcüsü Sadi Pire başkanlığındaki bir heyet ile uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Türkiye, Ağustos 2017 yılında IKYB yönetimindeki Süleymaniye'de 2 istihbaraçnının PKK tarafından kaçırılmasından sonra IKYB'nın Ankara temsilciliğini kapatmıştı.

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi olan Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) ile Türkiye arasında 1 yıl gibi uzun bir aradan sonra ilk temas, dün Erbil kentinde gerçekleşti. Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile IKYB Sözcüsü Sadi Pire başkanlığındaki heyet, bir araya geldi. IKYB Genel İlişkiler Ofisi'nden yapılan açıklamada, IKYB Sözcüsü Sadi Pire’nin Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay başkanlığında bir heyet ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Sadi Pire, IKYB’nin Türkiye ile ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, "İki taraf arasındaki dostane ve iyi ilişkiler, karşılıklı istikrara ve daha aydınlık bir geleceğe yol açıyor. Siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmesine ve dolayısıyla Türkiye’nin ve bölgenin ortak çıkarlarına hizmet ediyor" dedi.

Açıklamada, Başkonsolos Hakan Karaçay'ın da Türkiye’nin Irak ve IKBY'nın siyasi istikrarına büyük önem verdiğini dile getirerek, "Karşılıklı ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için ortak çalışmaya hazırız" dediği belirtildi.

Ağustos 2017 yılında IKYB denemitinme bulunan Süleymaniye’nin Dokan ilçesinde 2 istihbaratçının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasının ardından Ankara ile IKYB arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmiş, bu olayın ardından Türkiye, IKYB’nin Ankara temsilciliğini kapatmış, ardından Irak Kürt bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumundan sonra da Türkiye, Erbil ve Süleymaniye uçuşlarını durdurmuştu. Bir süre sonra Erbil uçuşları tekrar başlatılırken, Süleymaniye'ye uçuşlar ise hala yapılmıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son olarak 23 Ağustos 2017 tarihinde Irak ziyareti kapsamında Erbil'de IKYB'nin sözcüsü Sadi Pire ile görüşmüştü.

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