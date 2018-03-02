Türkiye Huzur-Güven uygulaması başladı

İdris TİFTİKCİ-Murat ÇAKIR-İSTANBUL,()

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri " Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması yapılırken araçlar da didik didik aranıyor.

"Türkiye Güven-huzur uygulaması" çerçevesinde Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Denetimler sırasında bir polis helikopteri de havadan inceleme yaptı.

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