“ Türkiye halkı yaptığı seçimle dostlarını sevindirmiş düşmanlarını üzmüştür”

Selin GÜRSEL/İSTANBUL, () – DÜN yapılan erken seçimlere göre AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın toplamda 342 milletvekili ile mecliste çoğunluğu aldı. Yüzde 52.4 oy ile ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Seçimin birinci turda bitmesi önemli mesajlar içermektedir. Türkiye bu seçimde halkı ve devletiyle düne göre çok daha bütünleşmiş durumdadır. Türkiye’nin geleceği düne göre çok daha aydınlıktır. Türkiye deyim yerindeyse dostlarını sevindirmiş düşmanlarını üzmüştür” dedi.

Seçimin birinci turda bitmesinin bölge ve dünyadaki dengeler açısından önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut şöyle konuştu:

“Türkiye’nin güçlenmesini hazmedemeyen hatta istemeyen dünyada bazı çevrelerin olduğu herkesin malumudur. Bunlar dün yapılan seçimlerden sonra zannediyorum büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. 16 yıl iktidarda olan bir partinin ve bu partinin kurucusu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hayata geçirilen yeni sistemle beraber ilk turda yüzde 52.4 ile ilk turda seçilmiş olması ülkenin ve bölgenin geleceği açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye için ekonomide, kültürde, eğitimde, teknoloji ve bilimde yepyeni bir dönem başlamıştır. Türkiye’nin bu yeni sistem ve seçim sonuçlarının başta ekonomi ve demokrasi alanı olmak üzere, devlet ve millet bütünleşmesi ile hem içeriye hem de dışarıya karşı, kendisinden umut besleyen toplum ve milletler için düne göre çok daha fazla güven ve umut verici bir sonucu ifade ettiğini düşünüyorum. Türkiye yeni sistemiyle ve bu son seçimindeki yüksek katılım oranıyla dünyadaki en güçlü demokrasilerden birisi olduğunu göstermiştir. Son yıllarda içeride ve dışarıda izlenen politikaların onaylanması anlamını da taşıyan bu sonuçlarla Türkiye artık her anlamda düne göre bölgesel istikrarın çok daha güçlü bir teminatı olan bir ülke konumuna gelmiştir. Yıllarca ötelenen büyük altyapı yatırımlarının, fabrikalaşmanın ve teknolojik yatırımların önünde artık bir engel kalmamıştır. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle sistemle birlikte Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulup üst gelir grubundaki ülkeler ligine çıkaracak ekonomi, teknoloji, Ar-Ge ve bilim alanındaki yatırım ve dönüşüme ilişkin büyük projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini düşünüyorum. Ekonomide hızla atılacak adımlarla istikrar, yatırım ve büyüme ortamının sağlanacağını ve faizlerin de süreç içinde makul seviyelere düşeceğini, döviz kurlarında istikrarın sağlanıp ekonomik alanda iç ve dış yatırımcılarının güveninin kazanılacaını, huzurun ortaya çıkacağını yakın zamanda müşahade edeceğimizi düşünüyorum."

“TÜRKİYE TARİHİNDE BU ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMADIR”

Türkiye’nin 24 Haziran’da geçtiği Cumhurbaşkanlığı sistemi ile artık hükümetin yani Cumhurbaşkanının kabinesinin dışarıdan atanacağını, meclisteki milletvekillerinden seçilmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Bulut, “Ayrıca yeni dönemde yeni hükümetin önceki dönemden çok farklı olarak alanını daraltanpek bir engeli kalmadı. Dolayısıyla yönetme yetkisini, milletimiz çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın kendisine ve Kabinesine daha ilk turda vermiş oldu. Türkiye tarihinde bu önemli bir değişim ve gelişme dönemidir. Hükümetin bundan sonra en kısa zamanda 'işini en iyi şekilde yapabilecek yetkin bir kadrodan' oluşumunu göreceğiz. Bu yeni sistemle beraber önceki sistemlerden farklı olarak daha hızlı karar alma, projeleri daha hızlı hayata geçirme konusundaki kararlılığı göreceğiz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim sürecinde açıkladığı bir kısım önemli projeler de var. Bunlara eminin yenileri de eklenecektir. Ve Türkiye’nin hızlı bir biçimde 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıldığını göreceğiz” dedi.

AK Parti’nin kanun çıkarma konusunda 301 milletvekiline ihtiyacı olduğunu belirten Prof. Dr. Bulut, “Ama şu anda Cumhur İttiafkı’yla da MHP’nin desteği sayesinde, o anlamda ihtiyaç duyulacak olan kanunları da meclisten rahatlıkla geçirebileceklerdir. Zaten bunun dışındaki bir çok konuda biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanının kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. Yönetimle ilgi etkin ve belirlenen iktisadi, siyasi, sosyal, siyasi, güvenlik, teknoloji ve bilim alanlarında çok hızlı bir şekilde karar alınması beklentileri olduğunu” vurguladı.

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