Türkiye, görünmezlik teknolojisinde dünya devleriyle yarışıyor

ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi ülkelerin, görünmezlik alanında teknoloji geliştiren ülkeler olduğunu söyledi. Çelik, "Bizler de onlardan teknoloji geliştirme anlamında, kapasite anlamında çok daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Bizlerin durumu da onlardan çok aşağıda değil, üstün olduğumuz yerler de var" dedi.Prof. Dr. Mehmet Çelik, savunma sanayi firması olan Aselsan'ın, Türkiye'deki özel sektör Ar-Ge harcamalarının yüzde 23'ünü kendi başına yaptığını, 2019 yılında bu konu için 186 milyon dolar kaynak ayrıldığını söyledi. Aselsan’ın görünmezlik teknolojileri alanındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Çelik, "Bunlar üniversitelerimizde fotonik teknolojilerinin, optik teknolojilerinin ve elektromanyetik teknolojilerinin birlikte kullanıldığı teknolojilerdir. Adı üstünde anlaşılacağı üzere, var olan bir şeyin aldatılması, olan bir şeyin gösterilmemesi üzerine yapılmış bir kurgu. Tabii bunu yapabilmek için sinyal işleme prosesleri çok önemli. Örnek vermek istersek savunma sanayiinde düşmanlar ve grupların savaş esnasında birbirlerini görmemesi ve hissetmemesi çok önemli bir taktiksel durumdur. O yüzden gizlenme, yani elektronik harp olarak karşı düşmanı etkisiz hale getirmek için çok önemli tekniklerdir ki; güçlü hale gelip karşı tarafa üstünlük sağlayabilesiniz. O yüzden görünmezlik dediğiniz, sistemlerinizi, yapılarınızı düşman tarafından fark edilmeyecek şekilde gizleme tekniğidir, teknolojisidir" dedi.'KAVRAMSAL TASARIMLAR GELİŞTİRDİK'Dünyada özellikle savunma sanayi firmalarının bu konuda faaliyet gösterdiğini anlatan Çelik, "Bizim de bulunduğumuz nokta onlardan daha iyi durumda diyebiliriz. İnşallah çok daha iyi sonuçları elde edeceğiz. Testlerimiz devam ediyor. Kavramsal tasarımlar geliştirdik. Ve proje uygulama sürecinde tamamlanan kısımlar var, yapacağımız kısımlar var" diye konuştu.'KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRİYORUZ'Görünmezlik teknolojileri ile ilgili projelerin bazı gizli kritik noktaları olduğunu ve bu projelerde üniversite akademisyenleri ile Aselsan personelinin birlikte çalıştığını aktaran Çelik, "Diyelim ki Akdeniz'de sizin gemileriniz var, bir operasyon yapmanız lazım veya uçaklarınızın operasyon yapması gerekiyor. Bunları radarların takip etmesini, su altı-su üstü sensörlerinin fark etmesini önlemek, harbin en önemli aşamalarından birisi. Sonra bunun saldırı kısmı var. Önce fark edilmeden düşman sathına yaklaşmanız ve daha sonra da onların elde ettiği teknolojinin üzerinde teknolojiyle onları alt etmeniz gerekiyor. Tabii biz bunu 'saldırı' olarak ifade etmiyoruz, 'savunma' olarak ifade ediyoruz. Ülkemiz olarak hiçbir yere saldırma niyetimiz yok. Biz sadece kendimizi korumak için bu teknolojileri geliştiriyoruz ve bu teknolojiler savunmada üstünlük sağlamak üzere geliştirdiğimiz teknolojilerdir" görüşünü dile getirdi.'ÜSTÜN OLDUĞUMUZ YERLER DE VAR'Dünyada görünmezlik teknolojileri alanında çalışan 5 ülke bulunduğunu ve Türkiye'nin bu ülkelerle yarışacak seviyede olduğunu kaydeden Mehmet Çelik, "Doğuda, uzak doğuda olan ülkeler var, işte Avrupa’da, Amerika’da var. Malumunuz Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi ülkeler bu konularda teknoloji geliştiren ülkeler ve bizler de onlardan teknoloji geliştirme anlamında, kapasite anlamında çok daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Bizlerin durumu da onlardan çok aşağıda değil, üstün olduğumuz yerler de var. Örneğin bizim Görüntü İşleme ve Yapay Zeka Müdürlüğü’müzdeki personelimizin geliştirdiği dünyada birinci gelen projelerimiz var" dedi.GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISITürkiye'de kurumların işbirliği kurma alışkanlıklarını ve yeteneklerini artırmak gerektiğinin altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Çelik, "Bunları artırmak istiyoruz, artırmak için de Türkiye'de insan kaynakları, üniversiteler, KOBİ’ler, kamu, herkesi güç birliği yapmaya davet ediyoruz. Ancak çoklu işbirlikleri ile sadece bizim saymış olduğumuz bu projelerde veya teknolojilerde tüm konularda çok güçlü bir şekilde, yetkin bir şekilde ülkemizin kalkınmasını sağlayabiliriz, ticarileşebiliriz ve insanımızın da yaşam kalitesini artırabiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

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