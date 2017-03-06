Türkiye genelinde av yasağı başladı

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı, 2016-17 Av dönemine ilişkin av sezonunun sona erdiğini açıkladı. Buna göre Ağustos ayına kadar avcılık faliyetleri yapılamayacak.

Bakanlık, Merkez Av Komisyonu kararı ile 26 Şubat itibarıyle 2016-17 av döneminin ülke genelinde kapandığını açıkladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"4 bin 915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 3'üncü maddesi kapsamında Merkez Av Komisyonu, 2016-17 av dönemine ait avcılığın düzenlenmesine ilişkin 15 sayılı kararı almış ve alınan bu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Merkez Av Komisyon kararı uyarınca 26 Şubat itibarıyla tüm yurtta genel av yasağı başlamıştır. Av Sezonunun kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekmektedir. 2017-2018 Yılı Av Dönemine ilişkin av sezonu Mayıs ayında toplanacak Merkez Av Komisyon toplantısı neticesinde belirlenecek ve alınacak kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacaktır. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir."