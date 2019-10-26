banner314

banner325

Son Dakika

"Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri (kartal)

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL ()İSTANBUL'un birçok noktasında eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde,...

GENEL 26.10.2019, 19:23

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL ()İSTANBUL'un birçok noktasında eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Cevizli'deki denetimde  "Zoro" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Şüpheli görülen kişilerde Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi. 
 

Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Trabzonspor 8 15
3. Sivasspor 9 15
4. Fenerbahçe 8 14
5. Başakşehir 8 14
6. Malatyaspor 8 13
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 8 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 8 15
7. Bursaspor 9 15
8. Keçiörengücü 9 14
9. İstanbulspor 9 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Burnley 9 12
12. Brighton 10 12
13. Wolverhampton 9 11
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5