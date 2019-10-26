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"Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL ()İSTANBUL'un birçok noktasında eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli...

GENEL 26.10.2019, 17:20
"Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL ()İSTANBUL'un birçok noktasında eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Cevizli'deki denetimde  "Zoro" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Şüpheli görülen kişilerde Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi. 
(FOTOĞRAF)
 

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