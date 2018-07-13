Türkiye en büyük savunma ihracatını Pakistan’a yaptı

Tolga Özbek / İstanbul, 13 Temmuz () – Pakistan ile yapılan 1.5 milyar dolarlık 30 adetlik T129 ATAK taarruz helikopter satış anlaşması ile Türkiye tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatına imza attı. Geçen hafta da Pakistan ile 4 adet MİLGEM satışı için anlaşma imzalanmıştı.

Pakistan'a Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) toplam 30 adet T129 imal edecek. Türkiye ve Pakistan arasında yapılan anlaşma ile helikopterde kullanılan motor konusunda da ABD'ye ihracat izni için resmi başvuru dayapıldı. İzinlerin çıkmasıyla Pakistan için T129'lar TAI tesislerinde imal edilmeye başlanacak.

Toplam 1.5 milyar dolar ile Türkiye’nin en büyük savunma ihracatı olacak projede izinlerin çıkmasından 3-4 ay içinde Pakistan’a ilk helikopterin teslimatı gerçekleştirilecek. Tüm projede teslimat 2.5 yıl içinde tamamlanacak.

Bu anlaşma ile Türkiye ABD, Rusya, İtalya ve Fransa’nın ardından taarruz helikopteri ihraç edebilen beşinci ülke oldu.

TAI geçtiğimiz yıllarda helikopteri Pakistan’a götürmüş ve sıcak hava-yüksek irtifa testlerini yapmıştı. T129 ATAK bu testlerden başarıyla çıkmıştı. Helikopterle ayrıca Pakistan Başbakanı da uçmuştu.