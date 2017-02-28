Türkiye Drone yarışları başlıyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL() TÜRKİYE’de ilk defa düzenlenecek olan Türkiye Drone Ligi Beyoğlu'nda düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Festival havasında geçecek yarışlarda, yerli ve yabancı drone pilotları, kendileri için hazırlanan pistte kıyasıya yarışacaklar. Yapılacak 6 yarışın birincisi, yurt dışında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen yarışların birinci etabı, Bilim ve Teknoloji haftası’nda 11 Mart Cumartesi Küçükçiftlik Park’ta düzenlenece. Yarışmada, yerli ve yabancı yarışmacılar kendilerini için hazırlanan engellerin altından, üstünden yada içinden geçerek bitiş noktasına en çabuk şekilde gelmeye çalışacaklar. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Eskişehir etapları sonucunda birinci olan drone pilotu, Türkiye’yi yurt dışındaki yarışmalarda temsil etmeye hak kazanacak. Türkiye Ligi Drone şampiyonuna 8 bin lira, ikincisine 4 bin lira üçüncüsüne ise 2 bin lira ödül verilecek.

FESTİVAL HAVASINDA GEÇECEK

Türkiye Drone Liginin tanıtımı ile ilgili yapılan toplantıda konuşan organizatörlerden Can Tayfun, “Türkiye drone ithalatında şu anda 6. sırada yer alıyor. Dolayısıyla ülkemizde drone pilotu oldukça fazla. Bugüne kadar bu pilotları bir araya getirecek bir organisazyon yoktu. Yarışmalar bir festival havasında geçecek. Bütün meraklıları bekliyoruz.” dedi.

Öte yandan Drone ligi birinci ayağı yarışlarına Fuat Güner, İzzet Öz'ün de aralarında bazı ünlülerinde de katılacağı belirtildi.

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