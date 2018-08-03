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Türkiye'den, Yunanistan'a '17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas' tepkisi

ANKARA () -  Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ın, Yunanistan'daki yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'taki açık bir cezaevine nakledilmesine tepki gösterdi. Açıklama...

Türkiye'den, Yunanistan'a '17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas' tepkisi

ANKARA () -  Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ın, Yunanistan'daki yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'taki açık bir cezaevine nakledilmesine tepki gösterdi.
Açıklama şu şekilde: "17 Kasım terör örgütünün mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas’ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi’nden alınarak, Volos’taki açık bir cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir. Bu şahıs, Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin (1991)  faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın, bu kere açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur. Bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez. Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."

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