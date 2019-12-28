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Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter...
GENEL 28.12.2019, 17:43
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı."
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı."
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