Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

TÜRKİYE'de yaşayan 9 bin 500 Suriyelinin, hacca gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Merkezi Gaziantep'te bulunan Suriye Yüksek Hac Komitesi Müdürü Abdulhalık Derviş, bu yıl Türkiye'den 9 bin 500, Suriye'den ise 4 bin kişin hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi. Derviş, hacı adaylarının işlemlerinin sürdüğünü belirterek, Suriye'den ve Türkiye'den gidecek olanların 3 Ağustos'tan itibaren Hatay, Gaziantep ve İstanbul havalimanlarından uçakla seyahat edeceklerini kaydetti.



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