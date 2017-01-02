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Türkiye Demokrasi Platformu üyelerinden karanfilli anma

      Özgür EREN-/ İSTANBUL, () TÜRKİYE  Demokrasi Platformu üyesi bir grup, Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için eğlence mekanın önünde bir araya geldi. Ellerinde...

Türkiye Demokrasi Platformu üyelerinden karanfilli anma

 

 

 

Özgür EREN-/ İSTANBUL, () TÜRKİYE  Demokrasi Platformu üyesi bir grup, Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için eğlence mekanın önünde bir araya geldi. Ellerinde karanfiller bulunan grup üyeleri, basın mensuplarını açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan Türkiye Demokrasi Platformu Başkanı Kezban Hatemi, "Demokratik sosyal, laik hukuk devleti bu tür ahlaksızca girişimlere hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Bunu vurgulamak için hukukun üstünlüğüne sahip olmak için buradayız. Bizi asıl yaralayan ve üzen bu olaya rağmen hala twitter'dan, sosyal medyadan ahlaksızca paylaşımların devam etmesi" dedi.

"Türkiye Demokrasi Platformu olarak bu tür düşünce yapısını şiddetle kınıyoruz" diyen Hatemi, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla burada yaşamını yitiren yabancıların ve Türklerin eğlence için bir araya geldikleri bu mekanda bu menfur cinayeti işleyenlere bir mesaj vermek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu tür mesajlarla ne yaşam tarzını ne laikliğini ne de hukukun üstünlüğünden vazgeçecek değildir. PKK, DAEŞ ve bunun gibi terör örgütleri ne yaparsa yapsın hukuk ve demokrasi refleksler en onun önünde olacaktır. Bunları söylemek için buradayız. Medyanın çok büyük sorumluluğu vardır. Halkın dayanışması ile hareket ederse çok daha iyi sonuçlar alacağız. Kendinden müsellah kişilerin çıkarak İslam dini adına hiç alakasız, kendi siyasi düşünce yapısı ve söylemleri ile uyumlu olarak konuşmalarını şiddetle kınıyoruz. Ölen kardeşlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Sembolik olarak buraya kendilerini anmak için geldik."
Platform üyeleri saldırının olduğu eğlence merkezinin önüne karanfilleri bırakarak olay yerinden ayrıldı.

(FOTOĞRAF)
 

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