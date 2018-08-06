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Türkiye'de yeni örümcek türü keşfedildi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () - GÜMÜŞHANE Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Kurt, dünyada ilk kez Kilis’te bulunan yeni bir çoban örümceği türünün keşfedildiğini açıkladı. Gümüşhane...

Türkiye'de yeni örümcek türü keşfedildi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () - GÜMÜŞHANE Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Kurt, dünyada ilk kez Kilis’te bulunan yeni bir çoban örümceği türünün keşfedildiğini açıkladı.
Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Kurt, bir süredir sürdürdükleri saha araştırmaları sonucu yeni örümcek türü keşfettiklerini duyurdu. Kurt, dünyada ilk kez Kilis’te görülen yeni çoban örümceği türünün, Kilis'in Akçağıl köyü yakınlarında yapılan arazi çalışmalarında toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucu tespit edildiğini kaydetti. Kurt, "Yeni bir takson olduğu anlaşılan türe, örnekleri toplayan Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur’un ismine atfen ‘Microliobunum erseni Kurt, 2018’ ismi verildi. Yapılan çalışma SCI-Expanded kapsamındaki Turkısh Journal of Zoology isimli bir dergide yayımlandı. Microliobunum cinsine ait olan bu tür, ilk defa tanımlaması ve isimlendirilmesi yapılarak dünya literatürüne kazandırıldı" dedi.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise bu keşfin kendilerini memnun ettiğini belirterek, şunları söyledi: 
"Ülkemiz çok büyük bir canlı ekosistemine sahiptir. Halen keşfedilmemiş türleri içerisinde bulunduran ülkemiz; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunması, olağanüstü zengin topoğrafik ve iklim çeşitliliğine sahip olması, üç kıtanın tarihi göç yolları üzerinde yer aldığı için değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması gibi sebeplerle oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Türkiye tür çeşitliliği açısından da dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Ülkemizde 30.000 kadar omurgasız hayvan türünün yaşadığı tespit edilmiştir. Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Kurt hocamız tarafından yapılan araştırma sonucunda bulunan ‘Microliobunum erseni Kurt, 2018’ isimli tür hem bilim dünyası hem de bizler için büyük bir heyecan oldu. Bu nedenle de türe ait örnekleri toplayan Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur ve türün keşfini gerçekleştiren Doç. Dr. Kemal Kurt’u bu keşiflerinden ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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