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'Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşüyor'

TÜRKİYE Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal, 2016'da Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düştüğünü söyledi. Adana'da TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Çukurova Fuarcılık A.Ş.,...

'Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşüyor'
TÜRKİYE Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal, 2016'da Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düştüğünü söyledi.
Adana'da TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek Çukurova Kitap Fuarı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Adana Divan Oteli'nde yapılan toplantıda konuşan TÜYAP Kültür Fuarları Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, terör saldırılarını lanetleyerek, herkesi fuara çağırdı. Yarın açılıp 15 Ocak'a dek sürecek fuarda, 300'den fazla edebiyatçının okurla buluşacağını anlatan Kavukçuoğlu, 70 kültürel etkinliğin gerçekleştirileceğini belirterek, Yılmaz Güney ve Ahmed Arif'in de anılacağını aktardı.
'SAYI ARTTI'
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal ise, 2016'da Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düştüğünü anlattı. Uluslararası Yayıncılar Birliği verilerine göre, Türkiye'nin dünyada en büyük 11'inci yayıncılık sektörüne sahip olduğunu anlatan Celal, "2016'da toplam 666 milyon 865 bin 579 kitap üretildi. 404 milyon 129 bin 293 bandrol satın alındı. Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl öğrencilere 262 milyon 736 bin 286 ücretsiz ders kitabı dağıttı. 2015'te ülkemizde 620 milyon 751 bin 618 kitap üretilmişti ve kişi başına 8 kitap düşüyordu" dedi.

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