Türkiye'de ilk sokak hayvanları festivali Ayvalık'ta düzenlenecek

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 3-5 Ağustos tarihleri arasında Sokak Hayvanları Festivali, 'Patifest' düzenlenecek.Ayvalık Belediyesi, İlçe Turizm Danışma Bürosu ve hayvanseverlerin desteğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan festival için bir otelde toplantı düzenlendi. Hayvanlar için seramik mama kapları üreten Süleyman Tatlı'nın önerisi üzerine düzenlenmesi planlanan festiva için Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Ergül, Veteriner İşleri Müdürü Seher Tuna Görgün, Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli İlkay Buladanlı ve Turizm Danışma Bürosu’ndan Ömer Şancı’nın katıldığı bir toplantı yapıldı.'HAVAYA, SUYA, DOĞAYA SAHİP ÇIKTIĞIMIZ KADAR CANLILARA DA SAHİP ÇIKMALIYIZ'Festival hakkında bilgi alan Başkan Gençer, böyle bir festivalin Türkiye'ye örnek olacağını söyledi. Festival organizasyonunu güzel bir çalışma olarak nitelendiren Gençer, "Böyle bir etkinlikle farkındalık yaratılacağını düşünüyorum. Ayvalık’ta hayvanlara sevgiyle yaklaşan insanlar oldukça fazla. Hepimizin bu dünyanın bir parçası olduğu, canlıların da ekolojik denge içerisindeki önemini unutmadan yaşamalıyız. Havaya, suya, doğaya sahip çıktığımız kadar canlılarına da sahip çıkmalıyız. Onları önce zihnimizde ve kalbimizde, daha sonra ise gerçekten sahiplenmeliyiz” dedi.ÜNLÜ İSİMLER FESTİVALE KATILACAKTelevizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden Armağan Çağlayan’ın sunuculuğunu üstleneceği 3 günlük festival, Sarımsaklı Pazar Yeri’nde düzenlenecek. 3-4-5 Ağustos tarihleri arasındaki festivalde, Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları, Model Grubu'nun solisti Fatma Turgut ve Gece Yolcuları Grubu konser verecek. Aysun ve Dilara ile Leman ve Ceyhun’dan oluşan Renk Grubu, müzik dinletileri yapacak. Duvar ressamı Aybar, ilçede belirlenen noktalardaki duvarları hayvan figürleri ile süsleyecek.KEDİLERİYLE BİRLİKTE PİYANO ÇALACAKEvindeki 17 kedisiyle birlikte piyano çalmasıyla tanınan Sarper Duman, bu kez Ayvalık kedileriyle birlikte piyano çalacak. İlkay Örnek, katılımcılarla birlikte Zumba dansı yapacak. Sanatçı Ata Demirer’in sosyal medyadan destek verdiğini açıkladığı etkinlikte ayrıca, Ayvalık Belediyesi’nin örnek projelerinden Zeytin Çekirdekleri Koro ve Orkestrasının konser vermesi de planlanıyor. Konserlere katılım için gerekli olan 15 TL'lik davetiyeler, Armutçuk Art Kafe ve Ayvalık merkez Turizm Danışma Ofisinden temin edilebilecek.İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarından gönüllü vatandaşların, kedi-köpek mama firmaları ve dergilerinin de katılacağı festival kapsamında, 100 stantla bir kermes de düzenlenecek.

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