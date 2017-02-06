Türkiye'de doğan ilk fil olan İzmir 6 yaşında

İZMİR, () - İZMİR Doğal Yaşam Parkı’nda doğan ve Türkiye’de dünyaya gelen ilk fil olan 'İzmir', 6 yaşına girdi. 110 kilo olarak doğan sevimli filin 6 yaş ağırlığı 2.5 ton olarak tesbit edildi.

Türkiye'de doğan ilk fil olarak tarihe geçen yavru fil 'İzmir'in 6 yaşına girmesi nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda mütevazı doğum günü partisi düzenlendi. İzmir’in ve ailesinin yaşam alanına en çok sevdiği meyvelerle '6' rakamı yazıldı, konuklara pasta ikram edildi. 110 kilo olarak dünyaya gelen ve 'Türkiye’de doğan ilk fil' ünvanıyla kısa sürede herkesin ilgi odağı haline gelen İzmir’in ağırlığı, 6 yaşında 2.5 tona ulaştı.



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