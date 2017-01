Türkiye'de başkanlık sistemi isteyenler yüzde 32.5 - Araştırma

İstanbul, 19 Ocak () - Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 2016 sonuçlarına göre, Türkiye'de başkanlık sistemini isteyenlerin oranı yüzde 32.5 düzeyinde bulunuyor.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen, "Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması" 2016 yılı sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin yönetim tarzı olarak üniter devlet isteyenlerin oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 16.2 düşerek yüzde 52.7’ye gerilerken, Başkanlık Sistemi’ni isteyenlerin oranı yüzde 22.1’den yüzde 32.5’e yükseldi.

"Partili cumhurbaşkanlığı"nı isteme oranı ise yüzde 10.5 olarak belirlenirken, "başkanlık ya da partili cumhurbaşkanlığı alternatiflerini destekleyenlerin toplam oranı ise yüzde 43 olarak belirlendi.

Araştırmanın, "Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı’nın siyasi konularda taraf olmasını onaylıyor musunuz?"” sorusuna yüzde 55 "hayır" yanıtını verdi. Bu soruya geçen yıl "hayır" diyenlerin oranı yüzde 75.4 düzeyindeydi.

Araştırma sonuçları, kamuoyunun OHAL ilan edilmesini onayladığını, ancak süresinin uzatılmasına karşı çıktığını gösterdi.

"Mevcut OHAL süresinin uzatılması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "hayır" yanıtını verenlerin oranı yüzde 48.5'i bulurkan, OHAL kapsamında basına getirilen sınırlamalar kamuoyunun yüzde 41.7’si tarafından onaylanırken, yüzde 44'ü tarafından doğru bulunmadı.

Araştırma sonuçları ayrıca, halkın AB’yi destekleme oranının 2015'teki yüzde 65.1 düzeyinden, 2016 yılında "yüzde 45.7'ye gerilediğini gösterdi.

Türkiye’nin AB'ye üye olabileceğini düşünenlerin oranı da yüzde 38.3'ten yüzde 27'ye geriledi.

Aynı şekilde Türkiye’nin NATO üyeliğinin devam etmesini destekleyenlerin oranında son iki yılda yüzde 20'lik düşüş gözlemlendi. Oran 2014 yılında yüzde 76.2 düzeyindeyken, 2015 yılında yüzde 69.5'e, 2016 yılında yüzde 58'e düştü.