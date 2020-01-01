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Türkiye'de 2019 yılında 38 ton altın üretildi

ALTIN Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, Türkiye'de 2018 yılında 27.1 olan altın üretiminin 2019 yılında, yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktığını açıkladı. AMD Başkanı Hasan Yücel, 2019 yılındaki altın üretimi...

GENEL 01.01.2020, 23:06
Türkiye'de 2019 yılında 38 ton altın üretildi
ALTIN Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, Türkiye'de 2018 yılında 27.1 olan altın üretiminin 2019 yılında, yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktığını açıkladı.
AMD Başkanı Hasan Yücel, 2019 yılındaki altın üretimi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yücel, 2018 yılındaki 27.1 ton olan altın üretiminin, 2019 yılında yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktığına dikkat çekerek, "2019 yılında yaşanan tüm tartışma ve olumsuzluklara rağmen altın üretiminde bu sıçramanın yaşanması, ülkemiz ve ekonomimiz açısından sevindirici bir gelişmedir. Böylece 2013'deki 33.5 tonluk altın üretimi rekorunu egale ederek, altın üretiminde 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Böylece üreticiler olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, 2020 yılında da 45 tonun üzerinde bir üretimle yeni bir rekora ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.
'CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI'
Türkiye'de ilk altın üretiminin 2001 yılında başladığını belirten Yücel, "2000 yılında ülkemizde sıfır altın üretilirken, 2001 yılında 1.4 tonla başlayan altın üretimimiz sürekli artarak, 2013 yılında 33.5 tona çıktı. Ancak 2013 yılından sonra özellikle izin süreçlerinde yaşanan sıkıntılar ve diğer etkenler nedeniyle üretim düşme eğilimine girdi. Bir önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak döneminde başlatılan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile hükümetimizin aldığı önlemler ve verdiği desteklerle Türkiye'de altın üretimi 2017 yılından itibaren yeniden yükseliş trendine girererek, 2018 yılında 27.5 tona çıktı. 2019 yılında ise 38 tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu rekor sektörün umutlarını artırdı" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'DE 6 BİN 500 TON ALTIN VAR'
Yücel, yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin altın potansiyelinin 6 bin 500 ton civarında olduğunun tespit edildiğini ve bunun şimdilik bin 100 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü, 338 tonunun ise üretilerek ekonomiye kazandırıldığını kaydetti. Yücel, "Türkiye, geleneksel alışkanlıklarına da bağlı olarak, kişi başına altın satın alımında dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. Yılda yaklaşık 140-160 ton altın ithalatından dolayı 7-8 milyar dolarlık cari açık veriyoruz. Oysa kendi potansiyelini harekete geçirerek Türkiye, önümüzdeki birkaç yılda altın ithalatından kaynaklanan bu cari açığın yüzde 60'ını rahatlıkla kapatabilir. Bunu gerçekleştirecek potansiyele, teknolojiye ve birikime sahibiz" diye konuştu. 

 

 

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