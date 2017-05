Türkiye'de 2 bin 600 yükümlü, elektronik kelepçeli 

KAYSERİ Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Can Deveci, Türkiye'de 2005 yılında başlatılan suçluların elektronik İzleme Sistemleri ile takip edilmeleri uygulamasının başarı ile devam ettirildiğini belirterek, ''Şu anda ülkemizde 2 bin 450'si erkek, 150'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 600 hükümlü, kelepçe takılarak elektronik ortamda izleniyor'' dedi.Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesi'nin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi Bölge Toplantısı Kayseri'de yapıldı. Toplantıya, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hüseyin Sevim, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammet Güven ve davetliler katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Türkiye'de 2005'ten itibaren uygulanan elektronik izleme sistemi ile şimdiye kadar 1 milyon 20 bin 64 kararın infazının denetimli serbestlik müdürlüklerince yerine getirildiğini kaydetti. Kayseri Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Can Deveci de elektronik izleme sistemleri ve dünyadaki uygulamalarla ilgili bilgiler verdi. Deveci, 2005 yılından bu yana uygulanan elektronik izleme sisteminde Türkiye'nin iyi bir noktaya geldiğini anlatırken şöyle dedi:"'Elektronik izleme yöntemiyle 4 farklı izleme yapılabilirken, her ülkenin bunların hepsini kullanmadığını görüyoruz. Türkiye ise bütün izleme yöntemlerini kullanıyor. Elektronik izleme yöntemi, hüküm öncesi verilen adli kontrol şartıyla serbestlik hükümlünün evinden çıkmaması, ya da bulunduğu ili terk etmemesi veya yasaklı bir bölgeye girmemesi gibi yükümlülüğü ifade ediyor. Hüküm sonrasında 75 yaşını geçmiş ve cezası 3 yıldan az olan yükümlülerin cezaevinde değil de ev hapsinde kalmalarını sağlayan bir izleme yöntemidir. Salıverme sonrası izleme ise ceza infaz kurumundan koşullu salıverilmelerine 1 yıl ve daha az kalan hükümlülerin elektronik izlenmelerini beraberinde getiren bir sistem."Deveci, alkol kullanmama ya da eve alkollü gelmeme cezası alan yükümlülerin de elektronik izleme sistemiyle takip edilebildiğini vurgulayarak, ''Yükümlünün evine bir cihaz konuluyor ve belirli sürelerde bu cihaza üflemesi isteniyor. Yükümlünün üflerken fotoğrafını çeken sistem, merkezde yüklü olan fotoğrafla çektiği fotoğrafı eşleştiriyor ve doğru kişinin cihaza üflemesini sağlıyor. Merkez, yapılan üfleme sonrası kişinin alkollü olup olmadığını belirliyor. Ülkemizde bu sistem, cihaz olmadığı için henüz kullanılmıyor'' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, elektronik izleme sisteminde önemli bir noktaya geldiğini belirten Deveci, şöyle devam etti:"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, eşe yaklaşmama cezası almış bir kişinin izlenmesi yükümlülüğünü de Adalet Bakanlığı üstlenmiş durumda. Elektronik İzleme Merkezi’miz bu işi yerine getiriyor. Şu anda ülkemizde 2 bin 450'si erkek, 150'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 600 kişi, elektronik kelepçe takılarak izleniyor. Bu izlemeler, hükümlünün bir bölgeyi ya da şehri terk etmemesi, gece ev hapsi, hükümlünün bir kişiye yaklaşmaması şeklinde yapılıyor. Eğer şiddet uygulayan bir kocaya eşine yaklaşmama cezası verilmişse, ikisine de bir cihaz veriyoruz. Koca eşine 600 metreden fazla yaklaşmışsa, uzaklaşması için uyarıyoruz. Kadın eğer farkında olmadan şiddet uygulayan eşine yaklaşıyorsa, eşinin adresini bildiriyoruz ve o adresten uzak durmasını sağlıyoruz.''Bölge toplantısı 3 gün sürecek ve Konunun uzmanları ile proje liderleri Michiel Van der Veen, Jos ter Voert ve Robert Clarke bilgilerini katılımcılarla paylaşacak.

