Türkiye'de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Haziran () -Türkiye’de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu aştı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısının ise 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması dikkat çekti.
Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan batan teknede 31 kişi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Son yaşanan olay düzensiz göçmen konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sandal, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 14 yılda Türkiye'de toplam 1 milyon 372 bin düzensiz göçmen yakalandı.
Bu yılın ilk 5 ayında 111 bin düzensiz göçmen yakalandı
Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 111 bini geçti. Afganistan vatandaşı düzensiz göçmen sayısındaki artış devam ederek 5 ayda 43 bine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise 100 bin Afgan düzensiz göçmen Türkiye'de yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı ise 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması da dikkat çekti. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre ise 2013 yılından itibaren dünya genelinde Yunanistan'a 225 bin iltica başvurusunda bulunuldu
Türkiye'de yıllara göre yakalanan düzensiz göçmenlerin sayıları
2019:111.369(Ocak-Mayıs)
2018:268.003
2017:175.772
2016:174.466
2015:146.485
2014:58.647
2013:39.890
2012:47.510
2011:44.415
2010:32.667
2009:34.345
2008:65.737
2007:64.290
2006:51.983
2005:57.428
2019 Ocak-Mayıs döneminde yakalanan düzensiz göçmenlerin uyrukları
Irak: 3.964
Afganistan:43.856
Pakistan:17.691
Suriye:9.695
Moldova: 89
Filistin: 4.600
Myanmar: 107
Gürcistan: 823
İran:2.665
Diğerleri: 27.879
Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı
2019:3.154 (Ocak-Mayıs)
2018:5.935
2017:4.641
2016:3.314
2015:4.471
2014:1.506
2013:1.469
2012:1.484
2011:1.292
2010:1.711
(Fotoğraflı)