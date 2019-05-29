Türkiye Barolar Birliğinden tepki çeken kitapla ilgili suç duyurusu

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), toplumda tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.TBB Genel Sekteri Avukat Sabiha Tekin beraberindeki avukatlar, Ankara Adliyesine gelerek, 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Tekin, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının gün geçtikçe arttığını söyleyerek, "Bu nedenle bu tür olaylar karşısında son derece duyarlı davranmak ve görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Çocukları koruyacak tedbirlerin alınması ve her türlü çocuk istismarına yönelik özendirici, teşvik edici nitelikteki eylemlere karşı da ciddi mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Bu nedenle Barolar Birliği olarak bu kitap hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.Suç duyurusu dilekçesinde, halen internet sitelerinde bulunan kitabın toplatılması ve şüphelilerin, 'müstehcenlik', 'ocuğun cinsel istismarı', 'hayasızca hareketler', 'suç işlemeye tahrik2 suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak, cezalandırılmaları için kamu davası açılması istenildi.Öte yandan, kitabın yazarı Abdullah Şevki'nin emniyettiki sorgusu sürerken, yayınevi sahibi Alaattin T.'nin de avukatıyla birlikte emniyete teslim olduğu öğrenildi.