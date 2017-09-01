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Türkiye, arıcılıkta dünya ikinisi

Ali KADI / NİĞDE, () - NİĞDE'de Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, Türkiye'nin dünya arıcılığında önemli bir...

Türkiye, arıcılıkta dünya ikinisi

Ali KADI / NİĞDE, () - NİĞDE'de Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, Türkiye'nin dünya arıcılığında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin 7.5 milyonluk arı kolonisi varlığı ile dünyada ikinci sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Akyol, bal üretiminde de ilk sıralarda olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Akyol, "Arıcılık dünyada önemli bir sektör. Türkiye bal üretimi bakımından da dünyada yıllara göre 2 veya 3'ncü sırada yer alıyor. Bal üretimi bakımından baktığımızda koloni başına yaklaşık 15 kilogram bal üretiyoruz. Dünya ortalaması ise 22 kilogram. Bir çok ülke koloni başına 40 kilogramın üzerinde bal alıyor" dedi. Türkiye'nin bal üretimini arttırabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Akyol şöyle devam etti:
"Koloni sayısı olarak iyiyiz ama, koloni başına verim açısında iyi değiliz. Bunun giderilmesi lazım.  Bunun en önemli nedeni arıcılarımızın bilinçsiz olması. Hastalık ve parazitlerle arılarda da insanlar gibi değişik hastalıklar var. Bunlarda mücadelede yetersiz kalması."
'KRALİÇE ARI HER YIL DEĞİŞTİRİLMELİ'
Kolonideki tüm bireylerin kraliçe arının yavruları olduğunu hatırladan Prof. Dr. Ethem Akyol şunları söyledi:
"Koloninin tüm genetik yapısı buna bağlı, bunun genç olması gerekiyor. Bunun genç tutulması için de arıcılarımızın her yıl bunu değiştirmesi lazım. Kendi ana arı yetiştiriciliği, kraliçe arı yetiştiriciliğini öğrenmesi lazım ve arılarının kraliçesini her yıl değiştirmesi lazım. Oğul verdirmemesi lazım. Oğul verdiği zaman o yılki verimi nerdeyse sıfırlanıyor. Bunun için ise arıcılarımızı bilinçlendirmemiz, eğitim düzeyini arttırmamız gerekiyor."
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