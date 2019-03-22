Türkiye 2023 yılında  kişi başına düşen su miktarı 1120 metreküp ile 'Su Stresli' ülkeler konumunda

BURSA,() – TSKB tarafından hazırlanan "Su: Yeni Elmas" raporuna göre kişi başına düşen su miktarının 5 sene içerisinde bin 120 metreküp seviyesine gerileyerek kritik bir seviyeye düşeceği öngörülüyor. Türkiye'nin suyunu korumak ve gelecek nesillere kullanılabilir su bırakmak için ‘Yarının Suyu’ projesi başlattıklarını bildiren RB Temizlik Malzemeleri Ev Temizlik Kategorisi Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, sadece bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirmemenin bile Türkiye’nin 1 yıllık içme suyu kadar tasarruf sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili ve çok fazla su kaynağına sahip olmasına rağmen, konumu itibariyle yarı kurak bir bölgede yer alıyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından hazırlanan "Su: Yeni Elmas" raporuna göre, artan enerji talebi ve yükselen sanayi üretimindeki su kullanımı, nüfus artışı, kentleşme ve hızla gelişen turizm sektörüne bağlı, artan hane içi su tüketimi de göz önüne alındığında, Türkiye’nin su stresi olan bir ülke haline geldiği ortaya konuldu. Ülkede 2017 yılında kişi başına düşen su miktarı bin 386 metreküp iken, 2023 yılında bu oranın bin 120 metreküpe, 2040’lara gelindiğinde ise su kıtlığı eşik değeri olan bin metreküp seviyesinin altına ineceği öngörülüyor.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ilk gününde bulaşık makinesi deterjanı markası Finish, sürdürülebilirlik projesi ‘Yarının Suyu’ ve proje web sitesi yarınınsuyu.com’un tanıtımını gerçekleştirdi. “Türkiye Ekonomisi’nin Kalbi: Su” sloganıyla yola çıkılan proje için 2 bine yakın üst düzey katılımcı Türkiye’nin suyunu birlikte koruma çağrısında bulundu.

Su ile ilgili farkındalık yaratma vizyonu ve Türkiye’nin suyunu korumak için başlatılan proje hakkında bilgilendirmede bulunan RB Temizlik Malzemeleri Ev Temizlik Kategorisi Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, “Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Çok önemli bir gün. Biz de Uludağ Ekonomi Zirvesi’ndeyiz. Ekonominin kalbinde de su var. Biz de Finish markamızla ekonominin kalbindeki suyun tüketicinin hayatındaki, sanayideki, geleceğindeki öneminin biraz daha farkındalığını arttırmak ve bir kampanya ile insanları çağırmak için yarınınsuyu.com sitesini kurduk. Bu sitenin içinde tüketiciler suyun ayak izini, ne kadar su tükettiklerini ve hangi önlemleri alarak suyun daha az tüketilmesi ile ilgili aksiyonları görecekler” dedi.

SU TASARRUFU İÇİN TAVSİYELERDE BULUNDU

Türkiye’nin gerçekte su zengini bir ülke olmadığını ifade eden Tarık Bayar, “Su stresli bir ülkeyiz. Bu yüzden de bizim şu an var olan kaynaklarımızı doğru kullanıyor olmamız çok önemli. Evlerin içinde pek çok alan var. Çamaşırlar yıkanırken, duş alırken, ev temizlenirken, balkonlar, arabalar yıkanırken bunların hepsinde biraz farkında olup tasarruf etmemiz mümkün. Örneğin bir çamaşır ve bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırmamak, bulaşıkları yıkamadan önce sudan geçirmemek, basitçe sıyırarak makinenin içine yerleştirmek, duş alırken zaman konusunda dikkatli davranıp 5-10 dakikada bunları yapmak çok önemli bir su tasarrufu sağlayabiliyor” diyerek tavsiyelerde bulundu.

TÜRKİYE’NİN 1 YILLIK İÇME SUYU KADAR TASARRUF

Bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirmenin 57 litre suya mal olduğunu söyleyen Bayar şunları dile getirdi:

“Bulaşıkları sudan geçirmediğimizde yani 57 litreyi çöpe atmadığımızda aslında Türkiye’nin bir yıllık içme suyu kadar suyu tasarruf etme şansımız var. O yüzden evde atılacak küçük adımların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Farkındalığın artması, hem de tüketicilerimizin evde alacakları küçük önlemlerle su tasarrufu etmeye davet ediyoruz”