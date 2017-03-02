TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü bu yıl Maltepe Üniversitesi’nde

BU yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan “TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü” 4 Mart Cumartesi günü Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek.



TurkishWIN’in “O yaparsa ben de yaparım” sloganından yola çıkarak düzenlediği etkinlik bu yıl da katılımcılarını çeşitli etkinlik ve sürprizlerle buluşturmaya devam edecek. 2016 yılında, 125 farklı üniversiteden gelen 1500 üniversiteli genç kadını, 19 konuşmacı, 15 katılımcı şirket ile buluşturan “Genç Kadın Kariyer Günü”, bu sene Maltepe Üniversitesi ve Allianz'ın platin sponsorluğunda, diğer destek ve paydaşların katılımıyla gerçekleşecek. 80 genç kadına Anadolu'dan ulaşım bursu sağlanacak etkinlikte birbirinden farklı fırsatlar katılımcıları bekliyor.



ÜNLÜ MARKALARDAN KATILIMCILARA ÖDÜLLER

Katılımcıların işe alım yapacak şirketlerle görüşme şansı bulabileceği etkinlikte birçok ünlü marka da hediyeler dağıtacak. LAV, staj ve iş başvuru formlarını dolduran kişilere ürünlerinden hediye ederken, İpekyol 15 kişiye hediye giyim çeki verecek. Sınırlı sayıda katılımcı Endeavor Case Campus Workshop ödülü, Talent Insight Kişilik Testi ödülü ve Londra’da iki haftalık dil eğitim kursu kazanacak. Etkinlik esnasında yapılan yarışmayı kazanan 1 kişi ise Vodafone’un hediye ettiği cep telefonunun sahibi olacak. Şanslı 10 katılımcı Nisan ayında InterTech CEO'su Dilek Duman ve Kale Grubu CEO'su Zeynep Bodur Okyay ile STEAMWIN CEO Roundtable etkinliğinde birebir tanışma fırsatı elde edecek. Bununla birlikte, etkinlikte Maltepe Üniversitesi yüksek lisans bursunu kazananlar açıklanacak.



Etkinliğe katılacak isimler arasında; Allianz Turkiye Ceosu Aylin Somersan Coqui, TurkishWIN Kampus Lideri Ayse Erdoğan, Düşyeri Bilişim, Teknoloji ve Animasyon A.Ş.Kurucu ve CEOsu Ayşe Şule Bilgiç, Turkcell Müşteri ve İş Analitiği Direktörü Barış Karakullukçu, Başka Bir Okul Mümkün Derneği Genel Koordinatörü Burak Ülman, Borusan Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik, Nedir? Kanal Sunucusu Büşra Şenol, Neden Kanal Kurucusu Hilal Şefkatli, Microsoft Türkiye Kurumsal Müşteri Yöneticisi Duygu Öztürk, Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanı Elif Çelik, Sosyal Girişimci Enes Kaya, Business Networking Akademi Kurucusu ve Yazar Ertuğrul Belen, Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan, Head of Pladis CEO Office Fulya Fraser, Mentor Danışmnalık Yönetici Ortağı ve Yönetim Kurulunda Kadın Program Direktörü Hande Yaşargil, Vodafone Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Kızıldağ, Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları Direktörü Utku İlik, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu ve Sporcu Yasemin Zengin, Fütürist Ufuk Tarhan, Taze Kitap Kurucusu ve Yazar Zeynep Sevde, YenidenBiz Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Yeşildere, Toksöz Grup Yönetici Danışmanı Yaprak Metin, Eğitim Bilimci ve Yazar Özgür Bolat, Değişim Yönetimi Profesyoneli Rana Ozseker, Dinamo Consulting Proje Stajyeri Selenay Kıran ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi İnci Kadribegic bulunuyor.



Etkinliğin destekçileri arasında ise; altın sponsor olarak Vodafone, gümüş sponsor olarak Borusan Holding, Eczacıbaşı Holding, Ford Otosan, İpekyol, LAV, Money Club, Oracle Akademi ve TEB Kadın Bankacılığı var.