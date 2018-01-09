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Turkish Cargo 15 atı Şikago'dan İstanbul'a taşıdı

   Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları'nın  alt markası Turkish Cargo, özel kargo taşımacılığı alanında verdiği  hizmeti ile dünyanın farklı noktaları arasında birbirinden değerli ve özel kargolar taşıyor. Geçtiğimiz...

Turkish Cargo 15 atı Şikago'dan İstanbul'a taşıdı

 

 Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları'nın  alt markası Turkish Cargo, özel kargo taşımacılığı alanında verdiği  hizmeti ile dünyanın farklı noktaları arasında birbirinden değerli ve özel kargolar taşıyor. Geçtiğimiz hafta Turkish Cargo 15 atı Şikago’dan İstanbul’a güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Atlar, Şikago’dan İstanbul'a özel olarak tasarlanmış, kaydırmaz zemine ve oval kenarlara sahip beş stallu (özel at ahırı) kullanılarak konforlu bir şekilde getirildi. Uluslararası kurallar gereği yalnız başına taşınmalarına izin verilmeyen atlara, uçuş süresince bakıcıları ve  IATA Live Animals Regulation (LAR) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti. Atlar, kolay hareket imkanı sağlayan özel yükleme kapıları aracılığıyla Türkiye’deki sahiplerine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre at yetiştiricileri her yıl Ekim-Kasim ayları ABD'den ihale ile toplu at alımı yapıyor ve bu atlar yabancı hava kargo taşıma şirketleri ile Türkiye'ye getiriliyordu. Her yıl ABD'den 45-50 civarında at ABD'den ithal ediliyor.   

Geçtiğimiz aylarda yabani hayvanların yasadışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla `united for wildlife buckingham palace declaration (ufw)` bildirisini onaylayan Türk Hava Yolları canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu.

Turkish Cargo, dünyanın 120 ülkesindeki müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için; kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA LAR yönetmeliğini referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, paketleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde harfiyen uyguluyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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