Türkan Saylan mezarı başında anıldı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı.



Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarında düzenlenen anma törenine, ÇYDD yöneticileri, dernek üyeleri, derneğin 'Kardelen Projesi' kapsamında eğitim gören İstanbul ve dışından gelen öğrencileri ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Törene katılanlar Saylan'ın mezarına aralarında çok sevdiği papatyanın da bulunduğu çiçekleri bıraktı.





"DOĞUŞTAN, YARTILIŞTAN GELİYOR YARDIM ETME İSTEĞİ"



ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, Burdur'da Türkan Saylan adına dikilen ağacın toprağının konulduğu küçük şişeyi elinde tutarak, "Türkiye'de olan her türlü sorun onun sorunuydu. Öyle bir sorumluluk duyuyor doğuştan, yaratılıştan geliyor yardım etme isteği" diye konuştu. Konuşmalardan sonra küçük şişedeki toprak Türkan Saylan'ın mezarının üzerine serpildi.





"BİZLER ONU KAYBETTİKTEN SONRA AYNEN BIRAKTIĞI YERDEN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETTİK"



ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl da, "Bizler onu kaybettikten sonra aynen bıraktığı yerden günün koşullarına göre çalışmalarımızı da planlayarak daha da artan bir ivme ile devam ettik. Yine kız çocuklarının okuması için uğraştık. Yine ekonomik açıdan zorda olan gençlerimizin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için uğraştık" dedi. Anma törenine katılanlar Türkan Saylan ile ilgili anılarını da paylaştı.

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