Türkan Elçi: Yaşam hakkının kutsal sayılacağı yarınları talep etmekten geri durmayacağız

Felat BOZARSLAN- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması yaptıktan sonra, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren teröristlerin kaçışı sırasında yaşamını yitiren Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Yaşam hakkının kutsal sayılacağı yarınları talep etmekten geri durmayacağız" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Diyarbakır Barosu'na bağlı kadın avukatlar tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin mesajını Avukat Aslı Pasinli okudu. Mesajında bölgede yaşanan acımasız, adı konmamış bir savaşta toplumun tüm fertlerinin mağduriyetini anlatmakta sözcüklerin kifayetsiz kalacağının bilincinde olduğunu belirten Elçi şunları dile getirdi:

"Gün yüzünü bir daha göremeyeceğimiz bir kuyunun dibindeki umutsuzluğun hâkim olduğu, tarihi bir zamandan geçtik. Bölgemizdeki kadınlara dair yaşanan sorunlar, bilhassa birtakım çarpıtmalarla medeniyetten uzak kalmışlık, geri kalmışlık, ilkellikle ifade edilmeye çalışılmıştır. Oysa bizim şu an dünyanın dört bir yanında yaşayan her kadının yaşadığı problemlerin yanında daha derin daha içinden çıkılmaz kördüğüm haline gelmiş toplumsal problemlerimiz söz konusudur. Hakkın, hukukun adaletin işlemeyen mekanizmaları, bizim yaşam alanlarımıza sirayet edişi daha vahim bir hal almıştır. Kocalarının, çocuklarının katledilmesiyle kadınlarımızın omuzlarına altından kimselerin kolay kolay kalkamayacağı yükler yüklenmiş, ömrünün sonuna kadar yas havasının hakim olduğu bir dünyaya hapsedilmiştir. Zannımca, son yıllarda Suriye dışında bizim kadar mağduriyet yaşayan, eziyet gören, savaşın ateşine itilen başkaca bir toplum yoktur. Daha yaşanılır bir dünya için, yetim kalan çocuklarımızın hakkı için, sokak ortasında beyaz tülbendiyle devrilen, savaş artığı evini omuzlarında taşıyan kadınlarımızın hakkı için, adaletin, hukukun hakim olacağı, yaşam hakkının kutsal sayılacağı yarınları talep etmekten geri durmayacağız."

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