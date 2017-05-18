Türk Yıldızları ve SoloTürk 19 Mayıs’ta Samsun’da uçacak

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL,() - SAMSUN’da 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Türk Yıldızları'nın yanı sıra SOLOTÜRK özel bir gösteriye imza atacak. Türk Yıldızları saat 16.00’da, SOLOTÜRK ise saat 16.20’de Samsun semalarında uçacak.

Gösteri için Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibi, Samsun Çarşamba Havalimanı’na geldi. İki ekibin de bugün antrenman uçuşu yapacak. Samsun üzerinde yapılacak antrenman uçuşları için SOLOTÜRK saat 15.30’da, Türk Yıldızları da saat 16.20’de gökyüzünü kırmızı beyaz renklere boyayacak.