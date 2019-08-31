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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösterisi

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları,  Aksaray'da yaklaşık 20 bin kişiye nefes kesen gösteri yaptı. Aksaray Üniversitesi'nde 'Hasandağı Yamaç Paraşütü Süper Final Şampiyonası' nedeniyle tören düzenlendi....

GENEL 31.08.2019, 19:01
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösterisi
TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları,  Aksaray'da yaklaşık 20 bin kişiye nefes kesen gösteri yaptı.
Aksaray Üniversitesi'nde 'Hasandağı Yamaç Paraşütü Süper Final Şampiyonası' nedeniyle tören düzenlendi. Kutlama töreninin en renkli görüntüsü ise Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisi oldu. Türk Yıldızları, yaklaşık 20 dakika boyunca nefes kesen gösteri sundu. Aksaray halkına da açık olan gösteriyi büyük bir beğeni ile izledi.

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