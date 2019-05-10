İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,()-TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Genç Kartallar haftasında yapacağı gösteri öncesi deneme uçuşu yaptı. 11-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek gösteri uçuşu öncesi akrobasi uçakları bugün de deneme uçuşlarını gerçekleştirdi. Saat 19.00'da Yeşilköy Hava Harp Okulu'ndan havalanan iki akdrobasi uçağı yarım saatlik uçuşun ardından iniş yaptı.
Türk Yıldızları gösteri öncesi hazırlık uçuşu yaptılar
İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,()-TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Genç Kartallar haftasında yapacağı gösteri öncesi deneme uçuşu yaptı. 11-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek gösteri uçuşu öncesi akrobasi...
10 Mayıs 2019 Cuma 19:55
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