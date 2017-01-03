Türk ve Rus dizilerinin yemenileri Gaziantep'ten

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan yemenicilik, dizi ve sinema sektörü ile yeniden canlandı. Kentte son dönemde üretilen yemeniler ise Türkiye'nin yanı sıra Rusya'da yayınlanan dizilere gönderiliyor.

Gaziantep’in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda yemenicilik yapan Ahmet Pektaş, Diriliş Ertuğrul ve Rus dizilerinden talep olması üzerine geleneksel yemeninin yanı sıra çizme ve bot tipi yemeni modelleri geliştirerek, kış aylarında da giyilmesine uygun hale getirdi. Türkiye'de kışlık yemeni yapan tek kişi olduğunu söyleyen Ahmet Pektaş, son dönemlerdeki ürünlerine ise yoğun olarak dizi ve sinema sektöründen talep geldiğini söyledi.

Yemeni kültürünün son yıllarda yok olduğunu ve mesleğin sinema ve dizi sektörü ile ayakta durduğunu ifade eden Pektaş şöyle dedi:

"Kundura yokken herkes yemeni kullanırdı. Kunduranın piyasa girmesiyle yemeni eski popülerliğini yitirdi, yok olma düzeyine geldi. Diriliş Ertuğrul ve tarihi Rusya dizilerine yemeniler yapıyoruz. Kış ayları gelince dizilerden yemenilerin kışlık modellerinin yapılmasına yönelik talep oldu. Uzun bir çalışma sürecinden sonra numune yemeniler yaptık ve çok olumlu tepkiler aldık. Şu an 3 bin çift kışlık yemeni üretir duruma geldik. Kışlık yemeniler sayesinde piyasa biraz canlandı, insanlar yemeniye yeniden ilgi göstermeye başladı. Bu sayede Türkiye geneline ve Avrupa'ya açıldık. Kışlık yemenilerde kullandığımız deriler daha farklı, özellikle dananın sırt tarafındaki deriden kullanıyoruz. Diğer yemenilerden farklı olarak iki kat daha kalın deri kullanıyoruz. Her deriden yemeni yapılmaz, kışlık yemeni hiç yapılmaz. Deri ham iken alınmalı, yoksa kokar, kokan deriden yemeni olmaz."

Yemeninin sadece 5 çeşit deriden yapıldığını ve el ile dikildiğini belirten Ahmet Pektaş, "Yemeni dana, keçi, koyun, manda ve camız derisinden yapılır ve elde dikilir. Makine dikişi olursa yemeni özelliğini kaybeder" dedi.



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