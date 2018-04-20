Türk ve Anzak torunları 103 yıl sonra atalarının huzurunda

ÇANAKKALE Kara Savaşları’nın ve Anzak Çıkartmasının 103’üncü Yıldönümü Anma Törenleri, 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü Yıldönümü törenleri 24 Nisan Salı günü Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek Uluslararası Anma Töreni ile başlayacak. Şehitler Abidesi'ndeki tören, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelenk bırakılması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi ile başlayacak. Tören, konuşmalar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunması, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Gösterisi, tören geçişi, SOLOTÜRK gösteri uçuşu, Şehitlik defterinin imzalanması ve şehitliklere karanfil bırakılması ile sona erecek. Abide'deki törenin ardından saat 12.40’ta Morto Koyundaki Fransız Mezarlığında, saat 13.25’te İngiliz Cape Helles Anıtı'nda, saat 16.15’te ise 57’nci Alay Şehitliği'nde törenler gerçekleşecek. Bu törenlere Çanakkale Savaşları'na katılan tüm ülkelerden temsilciler katılacak.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anzak Çıkartmasının 103'üncü Yıldönümü nedeniyle, 25 Nisan Çarşamba günü sabah saat 05.30’da Anzak Koyu'nda 'şafak ayini' düzenlenecek. Buradaki törene Anzak torunları katılacak.

25 Nisan sabahı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kocadere köyünden Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar sabah saat 06.30’da 57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ardından saat 09.30'da Avustralyalılar'ın Lone Pıne Anıtı'nda, 11.30’da ise Conbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda gerçekleşecek programlarla Anzak törenleri sona erecek.



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