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Türk Telekom ile KKTC arasında işbirliği

TÜRK Telekom ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Telekomünikasyon Dairesi arasında 'internet kapasitesinin ve kalitesinin artırımı' konusunda protokol imzaladı. Lefkoşa'da düzenlenen toplantıda KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı...

Türk Telekom ile KKTC arasında işbirliği
TÜRK Telekom ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Telekomünikasyon Dairesi arasında 'internet kapasitesinin ve kalitesinin artırımı' konusunda protokol imzaladı.
Lefkoşa'da düzenlenen toplantıda KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Türk Telekom CEO’su Paul Doany, protokole imza koydu. Yapılan anlaşma ile saniyede 75 gigabit olan internet kapasitesinin üç yıl içinde ikiye katlaması; saniyede ortalama 5 megabit olan son kullanıcı internet hızının da yaklaşık altı kat arttırılarak saniyede 30 megabit’e kadar çıkarılması hedefleniyor. 
Anlaşma hakkında bilgi veren KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Türk Telekom'un işbirliğine teşekkür ederek, "Buna ek olarak, ülkemizin fiber altyapısını en kısa zamanda ve önemli derecede iyileştirmeyi, ülke çaplı internet hızımızı şu anki ortalama 5 megabit olan son kullanıcı internet hızını saniyede 30 megabit’e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
KKTC'Yİ AYRI TUTMUYORUZ
Türk Telekom CEO’su Paul Doany da, Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak, KKTC Telekomünikasyon Dairesi ile yaptıkları protokol neticesinde Kuzey Kıbrıs’ı da bu dönüşüm sürecine dahil ettiklerini söyledi. Doany, “Yatırımlarımızı sadece Türkiye ile sınırlandırmıyoruz. KKTC’li vatandaşlarımızı kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmuyor, altyapı yatırımlarımızı Kuzey Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde planlıyoruz. Kıbrıs’ın dijitalleşmesi için 2017 yılında yapmış olduğumuz yatırımlar neticesinde, alternatif iki güzergâh üzerinden yedeklediğimiz denizaltı fiber optik kablo hattımızda yapmış olduğumuz iyileştirmeler ve doğrudan uluslararası internet çıkışımız ile kapasitemizi önemli ölçüde artırarak Kıbrıs’taki hizmet kalitemizi yükseltmiş bulunuyoruz" dedi.

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