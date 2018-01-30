Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyelerine Gözaltı Kararı (3)

MİLLETVEKİLLERİ VE STK'LARDAN TTB'YE DESTEK

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA () - Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasının ardından TTB'nin Ankara'daki merkez binasını önüne gelen bazı CHP ve HDP milletvekillerinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, operasyona tepki göstererek konsey üyelerinin serbest bırakılmasını istedi.

TTB önünde açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, bir an önce bu gözaltılara son verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bugün Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması bir kez daha Türkiye'de yaşanıyor olan faşist düzenin bir yansımadır. Hekimlerin en temel görevi yaşam hakkını savunmaktır. Bireylerin en temel hakkı da ifade özgürlüğüdür. Dolayısıyla Türk Tabipler Birliği'nin hekimleri, en temel hakları olan ifade özgürlüğünü kullanarak en temel görevlerini yerine getirmiş ve Türkiye'de halkın sağlığını korumak adına ‘barış’ demiştir. Bu ifade özgürlüğünü sınırlayan ve yaşam hakkı savunucularına açıktan saldırı yapan anlayışın karşısında ‘barış’ diyen, ‘yaşam hakkı diyen’ ve ‘birlikte yaşamak için birlik olmalıyız’ diyen milyonların bugün bu mücadeleye ortak olması gerekiyor. Biz hukuken atılacak adımlarda bir an evvel bu gözaltılara son verilmesini talep ediyoruz. Ama biliyoruz ki mücadelemiz bir toplum mücadelesidir. Biliyoruz ki bizlere düşen en temel görev ifade özgürlüğünün savunucusu olmak." Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Onur Karahancı ise merkez konseyine sahip çıktılarını ifade ederek, "O metinde söylenen her söz, her kelime hepimiz için, sağlığımız için söylenen sözlerdi. Ve dediğimiz gibi bunun asıl amacını, arkasındaki şeyi görüyoruz. Bu, TTB'nin olabildiğince kriminalize edilip hedef haline getirilmesi için yapılan bir çalışmadır. Ama kazanamayacaklar" dedi.



'TABİKİ SAVAŞI DEĞİL BARIŞI SAVUNACAĞIZ'

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de, TTB'nin yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Ülkemiz 18-19 aydır OHAL süreci ile yönetiliyor. Çıkarılan KHK'lar ile binlerce kamu emekçisi işinden ediliyor. Ülke siyasal ve toplumsal olarak yeniden dizayn ediliyor. AK Parti'nin artık rıza üretecek mekanizmaları kalmadı. Bugün AK Parti, içeride bu baskı rejimini devam ettirebilmek için, dışarı da da emperyalist paylaşımdan pay alabilmek için OHAL'den ve savaştan başka çaresi kalmayan bir iktidardır. Bizler ülkede yeniden demokrasi tesis edilmesi için mücadele eden örgütler olarak tabiki insanların ölmesini değil yaşamasını savunacağız. Tabiki savaşı değil barışı savunacağız. Bu hekimliğin en temel görevidir ve barış içinde yaşama hakkının en temel gereğidir."

'SARAYIN SAVCILARI OLMASINLAR'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bu operasyonun yasadışı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu operasyon demokrasiyi, anayasayı, hukuk devletini ayaklar altına alma operasyonudur. Bu soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları yasamayı çiğnemektedir. Buradan o savcılara sesleniyorum. Siyasi iktidarların payandası olmayınız. Siyasi iktidarların iki dudağının arasından çıkan sözlerle soruşturma başlatmayınız. Cumhuriyet savcıları cumhuriyetin savcıları olsunlar. Halkın, milletin savcıları olsunlar. Sarayın savcıları olmasınlar. Mevcut olan bu soruşturmayı haksız, hukuksuz bir şekilde ilerleten ve bu safhaya getirenler hukuk önünde bir gün hesap vereceklerdir. Unutmasınlar ki sırtlarını dayadıkları bu düzen, bu otoriterleşme, bu faşizm, bu baskı, bu demokrasiyi yok etme sistemi böyle devam etmeyecektir."

TTB ÖNÜNDE TOPLANAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

Açıklamaların ardından TTB'nin genel merkez binası önünde toplanan gruba çevik kuvvet ekipleri tarafından müdahale edildi. Aralarında CHP ve HDP milletvekilleri ile Halk Evleri, DİSK, KESK, Ankara Tabip Odası üyelerinin de bulunduğu grup ile polis arasında kısa bir süre arbede yaşandı. Polis ekiplerinin TTB binasındaki aramaları devam ederken, bina önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup polisin müdahalesine rağmen alandan uzaklaşmadı.



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